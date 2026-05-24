Giá cà phê hôm nay 24-5: Giải mã vùng trồng Arabica lớn nhất Việt Nam

Hôm nay 24-5, các sàn giao dịch cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) không có giá tham chiếu do nghỉ cuối tuần.

Giá cà phê hồi phục

Giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 88.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg, tương ứng 2,92% so với tuần trước.

Giá tham chiếu Robusta giao tháng 7-2026 ở mức 3.456 USD/tấn, tăng 91 USD/tấn, tương ứng 2,72%; Arabica ở mức 6.000 USD/tấn, tăng 120 USD/tấn, tương ứng 2,04% so với tuần trước.

Như vậy, giá cà phê tuần qua đã hồi phục đáng kể, mang lại tín hiệu tích cực cho người đang giữ cà phê. Với người trồng cà phê, mặt bằng giá hiện nay vẫn ở mức tốt.

Arabica Sơn La

Việt Nam vẫn thiếu Arabica

Ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê Sơn La – vùng trồng Arabica lớn nhất Việt Nam – cho biết những vụ gần đây, giá cà phê ở mức cao nên diện tích được mở rộng. Dù vậy, thị trường Arabica Việt Nam vẫn trong tình trạng cung chưa đủ cầu.

Theo ông Hải, sản lượng Arabica của Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng cà phê. Nhà nước từng đặt mục tiêu nâng tỉ lệ này lên 10% cùng nhiều giải pháp hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa đạt được.

Vụ cà phê Arabica 2025-2026, nông dân Sơn La lãi lớn nhờ giá bán ngay trong chính vụ ở mức cao, lên đến gần 200.000 đồng/kg.

Với đặc thù phần lớn nông dân bán ngay sau thu hoạch do khâu sơ chế, chế biến phức tạp hơn Robusta, người trồng cà phê đã hưởng trọn giai đoạn giá tốt.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thu mua gặp khó khăn vì nhập hàng lúc giá cao nhưng sau đó giá giảm dần. Sơn La hiện có gần 40.000 ha cà phê Arabica, lớn nhất cả nước, năng suất bình quân từ 2 - 2,5 tấn/ha.



