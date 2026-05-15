Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-5: Đảo chiều lao xuống

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay đã đảo chiều đi xuống khi đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.

Giá vàng hôm nay 15-5: Đảo chiều lao xuống - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 15-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.662 USD/ounce, giảm 57 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.719 USD/ounce.

Dù vậy, nếu so với mức giá cùng thời điểm ngày 14-5 là 4.699 USD, thì giá vàng hôm nay cao hơn 17 USD/ounce.

Sự biến động mạnh của giá vàng xuất phát từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi của đồng USD, vốn đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro địa chính trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá năng lượng và các tài sản trú ẩn như vàng. Tác động đến thị trường vàng mang tính hai chiều: rủi ro vận chuyển gia tăng thúc đẩy nhu cầu phòng thủ nhưng giá dầu cao hơn 100 USD/thùng làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ lên cao 4.5%, tạo áp lực lên giá vàng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.501 điểm, Dow Jones tăng 0,7% đạt 50.063 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 26.635 điểm.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã dồn vốn vào cổ phiếu. Dòng tiền chảy vào thị trường vàng có phần hạn chế, góp phần tăng thêm sức ép giá vàng hôm nay.

Trong nước, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng bình ổn giá vàng miếng ở cả hai chiều, giữ ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 15-5: Đảo chiều lao xuống - Ảnh 2.

giá vàng thế giới Mỹ giá dầu Trung Đông giá vàng Hormuz giá vàng hôm nay
