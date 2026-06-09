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Kinh tế

Giá vàng trong nước ngược dòng với giá vàng thế giới

Thái Phương

(NLĐO) - So với sáng qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 9-6, giảm tổng cộng 6,4 triệu đồng/lượng; biên độ mua vào - bán ra cũng giãn rộng

Sáng 9-6, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. 

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Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đứng yên ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào,  143,6 triệu đồng/lượng bán ra - rơi về vùng thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay.

Tuy nhiên, so với sáng qua, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tổng cộng tới 6,4 triệu đồng. Không chỉ giá vàng giảm sâu, các doanh nghiệp còn điều chỉnh giãn rộng biên độ mua vào – bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong giai đoạn vừa qua.

Giá vàng ngừng rơi: Diễn biến và ảnh hưởng đến kinh tế hiện nay - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh so với sáng qua

Giá vàng trong nước giảm nhanh và ngược dòng với giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 4.334 USD/ounce, tăng trở lại khoảng chục USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Nếu so với mốc thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay, giá vàng đã phục hồi khoảng 60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ trong bối cảnh đồng USD rớt khỏi mốc 100 điểm và giá dầu thô hạ nhiệt. Hiện giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 93,3 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,9 điểm, giảm 0,07% so với phiên trước.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình Trung Đông và tín hiệu từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). 

Trong ngắn hạn, áp lực từ khả năng Mỹ có thể tăng lãi suất và đồng USD mạnh tiếp tục gây biến động đến giá vàng. Nhưng trong dài hạn, nếu bất ổn địa chính trị kéo dài, vàng vẫn được đánh giá là tài sản phòng thủ được ưu tiên lựa chọn.

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