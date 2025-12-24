Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Bảng xếp hạng sau 14 ngày bầu chọn

1. NAM CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:
- SOOBIN - "Mục hạ vô nhân"
- S.T Sơn Thạch - "Bầu trời này có em"
- Bùi Công Nam - "Những ngày trời bao la"
- (S)TRONG Trọng Hiếu - "Kho báu"
- Đức Phúc - "Phù Đổng Thiên Vương"
- Tùng Dương - "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".
2. NỮ CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:
- Trang Pháp - "Mãi là người Việt Nam"
- Hòa Minzy - "Bắc Bling"
- Tóc Tiên - "Đậm đà"
- Bùi Lan Hương - "Từ chối nhẹ nhàng thôi"
- Phương Mỹ Chi - "Ếch ngoài đáy giếng".
3. NHÓM NHẠC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:
- Nhà Chín Muồi - "Lockdown"
- Nhà Xương Rồng - "Mạnh mẽ như xương rồng"
- B.O.F - "No Fair"
- MOPIUS - "Làn ưu tiên".
4. CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:
- "Mục hạ vô nhân"
- "Kho báu"
- "Bầu trời này có em"
- "Còn gì đẹp hơn"
- "Mãi là người Việt Nam".
5. MV ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:
- "Sơn Thủy Khúc"
- "Mục hạ vô nhân"
- "Bắc Bling"
- "Made In Vietnam"
- "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".
6. NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:
- Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"
- Hoàng Hải - vai Chơn, vở "Tiếng hò sông Hậu"
- Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở "San Hậu"
- Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở "Dưới bóng giai nhân"
- Trương Hạ - vai Nhân, vở "Nơi kết thúc bắt đầu".
7. NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:
- Hồng Ánh - vai Kiều, vở "Dưới bóng giai nhân"
- Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở "Một cuộc chiến khác"
- NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"
- Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc"
- Việt Hương - vai bà Phán, vở "Rồi 30 năm sau".
8. DIỄN VIÊN HÀI:
- Duy Khánh Zhou Zhou
- BB Trần
- Tự Long
- Quốc Thịnh.
9. VỞ DIỄN:
- Vở "Đảo hoa hậu"
- Vở "Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn"
- Vở "Nơi kết thúc bắt đầu"
- Vở "Dưới bóng giai nhân"
- Vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo".
10. CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÍNH LUẬN:
- Chương trình "Mùa xuân TP HCM - Bước vào kỷ nguyên mới"
- Concert "Tổ quốc trong tim".
11. NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:
- Liên Bỉnh Phát
- Steven Nguyễn
- Đỗ Nhật Hoàng
- Ma Ran Đô
- Nguyễn Phương Nam.
12. NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:
- Băng Di
- Lê Hạ Anh
- Bích Ngọc
- Đinh Ngọc Diệp
- Lê Phương.
13. PHIM TRUYỀN HÌNH:
- Phim "Mẹ biển"
- Phim "Cuộc chiến hạ lưu"
- Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp"
- Phim "Chiếc vòng ngọc bích".
14. PHIM ĐIỆN ẢNH:
- Phim "Mưa đỏ"
- Phim "Nhà gia tiên"
- Phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"
- Phim "Tử chiến trên không"
- Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".
15. NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vũ Mạnh Cường
- Anh Tuấn
- Trấn Thành
- Nguyên Khang
- Phí Linh.
16. CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH - NỀN TẢNG SỐ:
- "Chiến sĩ quả cảm"
- "Gia đình Haha"
- "Running Man Việt Nam"
- "Em xinh say hi".
