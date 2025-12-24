HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Bảng xếp hạng sau 14 ngày bầu chọn

Ban tổ chức - Ảnh: Hoàng Triều

Sau 14 ngày bầu chọn, Ban Tổ chức công bố kết quả xếp hạng tạm thời ở các hạng mục theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Bảng xếp hạng sau 14 ngày bầu chọn - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

1. NAM CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:

- SOOBIN - "Mục hạ vô nhân"

- S.T Sơn Thạch - "Bầu trời này có em"

- Bùi Công Nam - "Những ngày trời bao la"

- (S)TRONG Trọng Hiếu - "Kho báu"

- Đức Phúc - "Phù Đổng Thiên Vương"

- Tùng Dương - "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

2. NỮ CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:

- Trang Pháp - "Mãi là người Việt Nam"

- Hòa Minzy - "Bắc Bling"

- Tóc Tiên - "Đậm đà"

- Bùi Lan Hương - "Từ chối nhẹ nhàng thôi"

- Phương Mỹ Chi - "Ếch ngoài đáy giếng".

3. NHÓM NHẠC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:

- Nhà Chín Muồi - "Lockdown"

- Nhà Xương Rồng - "Mạnh mẽ như xương rồng"

- B.O.F - "No Fair"

- MOPIUS - "Làn ưu tiên".

4. CA KHÚC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:

- "Mục hạ vô nhân"

- "Kho báu"

- "Bầu trời này có em"

- "Còn gì đẹp hơn"

- "Mãi là người Việt Nam".

5. MV ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT:

- "Sơn Thủy Khúc"

- "Mục hạ vô nhân"

- "Bắc Bling"

- "Made In Vietnam"

- "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

6. NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

- Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"

- Hoàng Hải - vai Chơn, vở "Tiếng hò sông Hậu"

- Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở "San Hậu"

- Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở "Dưới bóng giai nhân"

- Trương Hạ - vai Nhân, vở "Nơi kết thúc bắt đầu".

7. NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

- Hồng Ánh - vai Kiều, vở "Dưới bóng giai nhân"

- Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở "Một cuộc chiến khác"

- NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

- Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc"

- Việt Hương - vai bà Phán, vở "Rồi 30 năm sau".

8. DIỄN VIÊN HÀI:

- Duy Khánh Zhou Zhou

- BB Trần

- Tự Long

- Quốc Thịnh.

9. VỞ DIỄN:

- Vở "Đảo hoa hậu"

- Vở "Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn"

- Vở "Nơi kết thúc bắt đầu"

- Vở "Dưới bóng giai nhân"

- Vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo".

10. CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÍNH LUẬN:

- Chương trình "Mùa xuân TP HCM - Bước vào kỷ nguyên mới"

- Concert "Tổ quốc trong tim".

11. NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:

- Liên Bỉnh Phát

- Steven Nguyễn

- Đỗ Nhật Hoàng

- Ma Ran Đô

- Nguyễn Phương Nam.

12. NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:

- Băng Di

- Lê Hạ Anh

- Bích Ngọc

- Đinh Ngọc Diệp

- Lê Phương.

13. PHIM TRUYỀN HÌNH:

- Phim "Mẹ biển"

- Phim "Cuộc chiến hạ lưu"

- Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp"

- Phim "Chiếc vòng ngọc bích".

14. PHIM ĐIỆN ẢNH:

- Phim "Mưa đỏ"

- Phim "Nhà gia tiên"

- Phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

- Phim "Tử chiến trên không"

- Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

15. NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

- Vũ Mạnh Cường

- Anh Tuấn

- Trấn Thành

- Nguyên Khang

- Phí Linh.

16. CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH - NỀN TẢNG SỐ:

- "Chiến sĩ quả cảm"

- "Gia đình Haha"

- "Running Man Việt Nam"

- "Em xinh say hi". 

