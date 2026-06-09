Giảng viên các trường ĐH TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) có 44 cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại TP Đồng Nai. PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn.

TP Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh với 95 điểm thi chính thức và hơn 20 điểm thi dự phòng tại 51 xã, phường. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phụ trách 15 điểm thi tại các xã, phường: Long Hà, Đa Kia, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Ninh, Lộc Quang, Bình Long, Tân Khai, Tân Quan và Chơn Thành.

Nhà trường phổ biến nhiệm vụ, quy định, quy chế thi và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. Ảnh: NTCC

Tại lễ ra quân, PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng đã động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia nhiệm vụ. Hiệu trưởng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia công tác kiểm tra coi thi là vô cùng quan trọng, đặc biệt mỗi người không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn đại diện cho thương hiệu, hình ảnh và uy tín của nhà trường.

Tương tự, tại Trường ĐH Văn Lang, chuyến xe chở giảng viên lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt cũng khởi hành từ sáng sớm. Năm nay, Trường ĐH Văn Lang phụ trách các điểm thi tại tỉnh Tây Ninh.

Trước ngày lên đường, các thầy cô đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, nhận diện các phương thức gian lận bằng công nghệ cao cũng như kỹ năng xử lý những tình huống có thể phát sinh tại điểm thi.

Giảng viên Trường ĐH Văn Lang chuẩn bị sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Lãnh đạo nhà trường thăm hỏi và động viên tinh thần cán bộ, giảng viên trước khi khởi hành. Ảnh: NTCC

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ khép lại 12 năm đèn sách mà còn là cánh cửa mở ra những hành trình mới của mỗi học sinh. Những ngày này, Trường ĐH Văn Lang cũng đang hướng về các sĩ tử trên cả nước với những lời động viên và kỳ vọng tốt đẹp nhất.

Toàn bộ giảng viên và cán bộ nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và minh bạch.