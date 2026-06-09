Giảng viên các trường ĐH TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) có 44 cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại TP Đồng Nai. PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn.
TP Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh với 95 điểm thi chính thức và hơn 20 điểm thi dự phòng tại 51 xã, phường. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phụ trách 15 điểm thi tại các xã, phường: Long Hà, Đa Kia, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Ninh, Lộc Quang, Bình Long, Tân Khai, Tân Quan và Chơn Thành.
Tại lễ ra quân, PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng đã động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia nhiệm vụ. Hiệu trưởng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia công tác kiểm tra coi thi là vô cùng quan trọng, đặc biệt mỗi người không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn đại diện cho thương hiệu, hình ảnh và uy tín của nhà trường.
Tương tự, tại Trường ĐH Văn Lang, chuyến xe chở giảng viên lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt cũng khởi hành từ sáng sớm. Năm nay, Trường ĐH Văn Lang phụ trách các điểm thi tại tỉnh Tây Ninh.
Trước ngày lên đường, các thầy cô đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, nhận diện các phương thức gian lận bằng công nghệ cao cũng như kỹ năng xử lý những tình huống có thể phát sinh tại điểm thi.
PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ khép lại 12 năm đèn sách mà còn là cánh cửa mở ra những hành trình mới của mỗi học sinh. Những ngày này, Trường ĐH Văn Lang cũng đang hướng về các sĩ tử trên cả nước với những lời động viên và kỳ vọng tốt đẹp nhất.
Toàn bộ giảng viên và cán bộ nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và minh bạch.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6.
Bình luận (0)