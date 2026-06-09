Giảng viên các trường ĐH TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giảng viên các trường ĐH TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt

Huế Xuân

(NLĐO)- Sáng 9-6, đông đảo giảng viên ĐH ở TPHCM đã khởi hành lên đường đến các tỉnh, thành, thực hiện nhiệm vụ do Bộ GD-ĐT phân công.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) có 44 cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại TP Đồng Nai. PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn.

TP Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh với 95 điểm thi chính thức và hơn 20 điểm thi dự phòng tại 51 xã, phường. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phụ trách 15 điểm thi tại các xã, phường: Long Hà, Đa Kia, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Ninh, Lộc Quang, Bình Long, Tân Khai, Tân Quan và Chơn Thành.

Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Nhà trường phổ biến nhiệm vụ, quy định, quy chế thi và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 2.
Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 3.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. Ảnh: NTCC

Tại lễ ra quân, PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng đã động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia nhiệm vụ. Hiệu trưởng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia công tác kiểm tra coi thi là vô cùng quan trọng, đặc biệt mỗi người không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn đại diện cho thương hiệu, hình ảnh và uy tín của nhà trường.

Tương tự, tại Trường ĐH Văn Lang, chuyến xe chở giảng viên lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt cũng khởi hành từ sáng sớm. Năm nay, Trường ĐH Văn Lang phụ trách các điểm thi tại tỉnh Tây Ninh.

Trước ngày lên đường, các thầy cô đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, nhận diện các phương thức gian lận bằng công nghệ cao cũng như kỹ năng xử lý những tình huống có thể phát sinh tại điểm thi.

Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 4.

Giảng viên Trường ĐH Văn Lang chuẩn bị sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 5.
Giảng viên TPHCM lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 6.

Lãnh đạo nhà trường thăm hỏi và động viên tinh thần cán bộ, giảng viên trước khi khởi hành. Ảnh: NTCC

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ khép lại 12 năm đèn sách mà còn là cánh cửa mở ra những hành trình mới của mỗi học sinh. Những ngày này, Trường ĐH Văn Lang cũng đang hướng về các sĩ tử trên cả nước với những lời động viên và kỳ vọng tốt đẹp nhất. 

Toàn bộ giảng viên và cán bộ nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6.

Tin liên quan

Giảng dạy ĐH: AI không thể thay vai giảng viên

Giảng dạy ĐH: AI không thể thay vai giảng viên

(NLĐO)- Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên.

Cà Mau thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi và được sắp xếp thành 830 phòng thi.

Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo khẩn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh các hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt liên quan đến làm lộ đề thi, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

tốt nghiệp THPT trường đh văn lang giảng viên sĩ tử nhiệm vụ đặc biệt sinh viên TPHCM 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo