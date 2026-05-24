Gieo duyên cho người trẻ

Hạ Vy

Từ bỏ công việc ổn định ở nước ngoài, 2 cô gái trẻ trở về Việt Nam để xây dựng mô hình kết nối dành cho người độc thân, với mong muốn giúp người trẻ tìm thấy những mối quan hệ chân thành,

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ có hàng trăm mối liên hệ trên mạng xã hội nhưng khó tìm được một người thật sự để sẻ chia. Từ những điều chứng kiến và trải nghiệm của bản thân, hai cô gái trẻ quyết định trở về Việt Nam để tạo nên những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực cho người độc thân.

Quý nhất là sự đồng cảm

Thúy Doanova (34 tuổi) theo gia đình sang CH Czech định cư từ nhỏ, sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đức. Còn Lâm Vương Bửu Hân (31 tuổi) từng du học Mỹ và làm việc ở nhiều lĩnh vực như bệnh viện, bảo hiểm, dịch vụ cưới, làm đẹp, thực phẩm…

Nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cả hai nhận ra công nghệ sẽ giúp con người kết nối nhanh hơn nhưng cũng khiến nhiều mối quan hệ trở nên chóng vánh hơn. Các ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến nhưng không phải ai cũng tìm được sự đồng điệu. Có người giỏi, tử tế mà mãi chưa tìm được mối quan hệ phù hợp. Từ suy nghĩ ấy, Hân và Thúy cùng sáng lập Clique83 - dự án kết nối dành cho người độc thân hiện đại.

Để theo đuổi lựa chọn mới, Thúy quyết định từ bỏ vị trí Account Manager tại Google ở Dublin sau 3 năm gắn bó để trở về Việt Nam. "Tôi muốn việc hẹn hò quay về phần nào với những giá trị gần gũi trước đây: gặp gỡ ngoài đời, cùng tìm hiểu, cố gắng hòa hợp, vì nhau. Đó là bài toán văn hóa, khó nhưng đáng làm" - Thúy chia sẻ.

Gieo duyên cho người trẻ - Ảnh 1.

Với Thúy và Hân, việc hẹn hò cần được thiết kế tử tế hơn, để mang lại những giá trị tích cực và bền vững cho mọi người. Ảnh: H.T

Theo Hân và Thúy, điều họ hướng đến không phải lời hứa giúp ai đó "chắc chắn có người yêu", mà là tạo cơ hội để những người nghiêm túc trong tình cảm có thể gặp nhau trong môi trường văn minh, an toàn.

Nhóm dành nhiều thời gian tìm hiểu khách hàng, tổ chức các buổi gặp gỡ phù hợp và liên tục điều chỉnh theo phản hồi thực tế. Tuy nhiên, họ hiểu rằng tình cảm không thể sắp đặt bằng công thức. "Chúng tôi chỉ tạo cơ hội gặp gỡ. Còn việc hai người có thể đồng hành lâu dài hay không vẫn phụ thuộc vào cảm xúc và sự lựa chọn của họ" - Hân bộc bạch.

Tìm bạn đồng hành đúng nghĩa

Những năm tháng sống ở nhiều quốc gia giúp Thúy hiểu hơn giá trị của sự kết nối ngoài đời thực. Trong khi đó, Hân cho rằng người trẻ hôm nay không thiếu cơ hội gặp gỡ, điều họ thiếu nhiều khi là sự lắng nghe và cảm giác an toàn khi được là chính mình.

Sau thời gian vận hành, điều khiến cả hai vui nhất là những mối quan hệ thật sự đã được hình thành. Đến nay đã có 6 cặp đôi kết hôn và hai em bé sắp chào đời từ các cuộc gặp gỡ do Clique83 kết nối. "Tỉ lệ sinh đang giảm, nhiều người trẻ ngại kết hôn và sinh con. Giúp mọi người xây dựng gia đình hạnh phúc cũng là cách đóng góp tích cực cho xã hội" - Thúy chia sẻ.

Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, Hân và Thúy vẫn tin những cuộc gặp gỡ chân thành luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đôi khi, điều con người cần không phải thêm một lượt kết nối trên màn hình điện thoại mà là một người có thể đồng hành cùng mình qua những vui buồn của cuộc sống. 

