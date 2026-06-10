Giới trẻ có xu hướng nghe lại boléro, nhạc 2000s, acoustic

Giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại với nhiều biến động nhanh và liên tục, một hiện tượng đáng chú ý đang âm thầm lan rộng: giới trẻ - những người tưởng chừng luôn chạy theo xu hướng mới - lại quay về với những giai điệu cũ. Boléro, nhạc Việt những năm 2000 hay những bản acoustic mộc mạc bất ngờ trở lại, không chỉ trong playlist cá nhân mà còn phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Điều gì đang đứng sau sự "quay đầu" này?

Xuất hiện trong các video "retro vibe", "ký ức thanh xuân"

"Sau ballad và rap, disco có phải là làn sóng mới của nhạc Việt?", câu hỏi này xuất phát từ hiện tượng lên ngôi của sắc màu âm nhạc disco ở thị trường nhạc Việt thời gian gần đây.

Disco từng rất thịnh hành ở Việt Nam cuối thập niên 1970 đầu 1980. Và thời gian gần đây, sau thành công toàn cầu của các album như "Future Nostalgia" của Dua Lipa hay các sản phẩm của The Weeknd, nhiều nghệ sĩ trẻ Việt bắt đầu tìm lại chất liệu disco.

Nhóm nhạc Chillies mang đến sắc màu âm nhạc disco của thập niên 1980-1990 đầy thú vị. (Ảnh: TÔN PHONG HUỲNH)

Album "KIM" của Chillies được xem là dự án disco bài bản hiếm hoi của V-pop trong vài năm gần đây, khi cả album được xây dựng trên nền disco, synth-pop và groove retro. Gen Z đang có xu hướng yêu thích những âm thanh hoài cổ nhưng được sản xuất hiện đại, tạo điều kiện cho disco, city pop và funk trở lại.

Có thể kể đến những bản hit mang sắc màu disco của thị trường nhạc Việt như "GOLD" của Chillies. Đây là ca khúc disco rõ nét nhất của V-pop thời gian gần đây. Từ bassline, guitar rhythm, synth đến hình ảnh MV đều lấy cảm hứng từ disco-retro thập niên 1970 - 1980. Nhóm Chillies thậm chí xác nhận đây là hướng đi âm nhạc mới của họ. Ca khúc "Không hối hận" mang tinh thần disco-pop, synth-pop với nhịp điệu sôi động, màu sắc tươi sáng và hướng đến không gian nhảy múa.

"Lády" là ca khúc pha trộn disco, city pop và groove retro, khá gần với làn sóng nu-disco đang phổ biến trên thế giới trong khi ca khúc "Bermuda" dù tiết tấu chậm hơn, vẫn sử dụng nhiều chất liệu synth-pop và disco hiện đại.

Ca khúc "Illusion" của Vũ Cát Tường không phải disco thuần túy nhưng mang tinh thần funk-disco, dance-pop hiện đại, gần với phong cách của Dua Lipa hay Bruno Mars. Một số sản phẩm của MONO như "Waiting for You", "Em Xinh" hay nhiều bản phối live gần đây sử dụng bass funk, guitar disco và groove retro, dù được xếp vào dance-pop nhiều hơn disco. Hay Phùng Khánh Linh là một trong những nghệ sĩ theo đuổi city pop, synth-pop và disco khá bền bỉ trong thị trường nhạc Việt.

Trong khi đó, boléro remix "phủ sóng" video ngắn như "Cô hàng xóm", "Biển tình", "Sầu tím thiệp hồng"… Nhiều video trên YouTube/TikTok dạng "Boléro Remix TikTok" đạt hàng triệu lượt xem, các playlist boléro remix liên tục xuất hiện và lan truyền mạnh.

Boléro - dòng nhạc từng gắn với thế hệ trước thì nay được "tăng tốc" (remix, thêm beat) và trở thành nhạc nền phổ biến cho video ngắn, vlog, story. Nhạc 2000s "sống lại" qua cover và acoustic như "Cây đàn sinh viên", "Tình thôi xót xa", "Ước gì",… liên tục được cover acoustic trên TikTok, YouTube.

Xuất hiện trong các video "retro vibe", "ký ức thanh xuân" trên các nền tảng cho thấy thế hệ gen Z (thậm chí chưa sống trong thời đó) vẫn nghe và đồng cảm với nhạc 2000s. Playlist "nhạc xưa" duy trì lượng nghe cao trên nền tảng số như "Boléro bất hủ", "Nhạc vàng chọn lọc", "Nhạc xưa 8X - 9X" luôn nằm trong nhóm được đề xuất nhiều trên các nền tảng nghe nhạc cho thấy lượng nghe ổn định qua nhiều năm.

Điều này không chỉ là "trend" nhất thời trên TikTok mà là thói quen nghe nhạc lâu dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy TikTok là nền tảng giúp "tái phổ biến các bài hát cũ" nhờ cơ chế lan truyền nội dung ngắn.

Khi thế giới quá ồn ào, người trẻ tìm "âm thanh an toàn"

Thực tế cho thấy mỗi ngày, người trẻ lướt qua hàng trăm video ngắn, hàng ngàn dòng trạng thái và rất nhiều xu hướng thay đổi chóng mặt. Trong bối cảnh dày đặc thông tin như hiện tại, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn trở thành nơi trú ẩn của tinh thần.

Nhạc cũ mang đến cảm giác quen thuộc, dễ đoán và không đòi hỏi người nghe phải "cập nhật". Những giai điệu boléro chậm rãi, ca từ rõ ràng hoặc những bản hit 2000s từng vang lên trên radio, tivi… tạo nên một vùng an toàn, nơi người trẻ có thể tạm thoát khỏi áp lực phải theo kịp thế giới.

Không khó để nhận ra một điểm chung: nhạc xưa thường mang giai điệu chậm, cấu trúc rõ ràng và cảm xúc trực diện. Khác với nhiều sản phẩm âm nhạc hiện đại thiên về hiệu ứng và nhịp điệu nhanh, nhạc cũ cho phép người nghe "ở lại" với cảm xúc lâu hơn.

Với boléro, đó là những câu chuyện tình yêu giản dị nhưng day dứt. Với nhạc 2000s, đó là ký ức về một thời "ít lo toan hơn" - dù người nghe có thể chưa từng sống trong thời điểm ấy. Còn acoustic lại mang đến sự mộc mạc, chân thật, gần như một cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ và người nghe.

Hoài niệm không phải là quay lưng với hiện tại

Sự trở lại của nhạc cũ không đồng nghĩa với việc giới trẻ từ chối cái mới. Ngược lại, họ đang kết hợp việc sử dụng nền tảng hiện đại để tái khám phá giá trị cũ. Đây có thể xem là một dạng "hoài niệm chủ động" nơi người trẻ, tức không chỉ nhớ về quá khứ mà còn tái định nghĩa nó theo cách riêng.

Một bản boléro remix, một ca khúc 2000s được phối lại hay một video acoustic quay bằng điện thoại… tất cả đều cho thấy âm nhạc không bị giới hạn bởi thời gian, mà luôn có khả năng thích nghi.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng giữa mới và cũ, giữa nhanh và chậm, giữa ồn ào và tĩnh lặng.

Câu trả lời nằm ở cách nội dung được "tái sinh". Những bản boléro hay nhạc xưa khi được remix với tiết tấu nhanh hơn, thêm beat hiện đại, đã trở nên phù hợp với định dạng video ngắn. Chúng vừa giữ được cảm xúc vừa đủ "bắt tai" để thu hút người xem trong vài giây đầu tiên. Bên cạnh đó, TikTok ưu tiên những nội dung dễ lan truyền và nhạc cũ lại có lợi thế lớn: ca từ dễ nhớ, giai điệu quen tai, dễ tạo trend. Một đoạn nhạc ngắn có thể gợi cảm xúc mạnh mẽ, khiến người xem muốn sử dụng lại cho video của mình.



