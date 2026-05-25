HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

Giữ vững đạo đức cách mạng

Văn Hùng

Ai được đứng vào hàng ngũ của Đảng đều từng đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng trong lễ kết nạp trang trọng, tự hào. Kỷ niệm ấy luôn đi theo cuộc đời mỗi đảng viên

Trong quá trình công tác, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, hầu hết đảng viên đều giữ được lời hứa của mình; Trung thành và tận hiến với lý tưởng cao đẹp phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng vững mạnh; đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết...

Hàng triệu đảng viên qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp nhất định vào thành tựu to lớn của Đảng. Mỗi đảng viên được xem là những viên gạch kiến tạo nên thành trì chính trị vững chắc với lý tưởng trong sáng, tốt đẹp.

Giữ vững đạo đức cách mạng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV. Ảnh: UBKTTW

Tuy nhiên, trước những tác động của cuộc sống, trước cám dỗ đời thường về vật chất, chức tước…, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã "bị diễn biến", "bị chuyển hóa", buộc tổ chức Đảng phải xử lý kỷ luật với những hình thức, mức độ khác nhau. Một số đảng viên bị khai trừ khỏi hàng ngũ của Đảng, cách tất cả chức vụ đã được Đảng tin cậy giao phó.

Nguyên nhân dẫn đến việc một số người tha hóa, biến chất là do lối sống thực dụng, đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lên trên mọi lợi ích khác. Họ lầm đường lạc lối bởi lòng tham tiền tài, quyền lực, mưu cầu cá nhân. Họ đã quên lời hứa trước Đảng, trước nhân dân chỉ vì không chịu được gian khổ, tham sang giàu, tranh giành lợi ích riêng.

Bác Hồ từng dạy: "Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể".

Đạo đức cách mạng như ngọn đèn soi đường, dẫn dắt đảng viên nhận thức được đúng sai, thật giả, thiệt hơn mà có thái độ đúng đắn để ứng xử hợp lý, giải quyết hài hòa, khôn khéo mối quan hệ biện chứng giữa lý tưởng và lợi ích trong nhiều hoàn cảnh, tình huống cuộc sống, công việc. Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm bằng việc xây dựng, giữ vững đạo đức cách mạng nhằm ngăn chặn, xóa bỏ tận gốc tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần phải được diễn ra mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo