Trong quá trình công tác, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, hầu hết đảng viên đều giữ được lời hứa của mình; Trung thành và tận hiến với lý tưởng cao đẹp phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng vững mạnh; đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết...

Hàng triệu đảng viên qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp nhất định vào thành tựu to lớn của Đảng. Mỗi đảng viên được xem là những viên gạch kiến tạo nên thành trì chính trị vững chắc với lý tưởng trong sáng, tốt đẹp.

Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV. Ảnh: UBKTTW

Tuy nhiên, trước những tác động của cuộc sống, trước cám dỗ đời thường về vật chất, chức tước…, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã "bị diễn biến", "bị chuyển hóa", buộc tổ chức Đảng phải xử lý kỷ luật với những hình thức, mức độ khác nhau. Một số đảng viên bị khai trừ khỏi hàng ngũ của Đảng, cách tất cả chức vụ đã được Đảng tin cậy giao phó.

Nguyên nhân dẫn đến việc một số người tha hóa, biến chất là do lối sống thực dụng, đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lên trên mọi lợi ích khác. Họ lầm đường lạc lối bởi lòng tham tiền tài, quyền lực, mưu cầu cá nhân. Họ đã quên lời hứa trước Đảng, trước nhân dân chỉ vì không chịu được gian khổ, tham sang giàu, tranh giành lợi ích riêng.

Bác Hồ từng dạy: "Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể".

Đạo đức cách mạng như ngọn đèn soi đường, dẫn dắt đảng viên nhận thức được đúng sai, thật giả, thiệt hơn mà có thái độ đúng đắn để ứng xử hợp lý, giải quyết hài hòa, khôn khéo mối quan hệ biện chứng giữa lý tưởng và lợi ích trong nhiều hoàn cảnh, tình huống cuộc sống, công việc. Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm bằng việc xây dựng, giữ vững đạo đức cách mạng nhằm ngăn chặn, xóa bỏ tận gốc tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần phải được diễn ra mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ.