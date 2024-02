Cũng tại hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ".



Cán bộ, đảng viên ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng người dân phát quang, mở rộng đường giao thông

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.

Thực tiễn cho thấy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là việc phải làm thường xuyên và kiên trì, không phải là chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Chúng ta cũng còn một số hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về hệ thống chính trị...

Vì vậy, trong thực tiễn vẫn còn tình trạng cấp ủy cơ sở bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực. Vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên hô hào lý thuyết suông, xa rời thực tiễn, làm ảnh hưởng lòng tin của quần chúng đối với vai trò lãnh đạo của cơ sở Đảng.

Do đó, nếu nói riêng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn, hiện nay, thay vì hô hào suông, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phát huy tinh thần gần dân, sát dân, cùng dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, trực tiếp cùng dân làm và phải gương mẫu làm tốt để dân noi theo. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành lực lượng nòng cốt để huy động được sức mạnh tổng hợp của các thành phần dân cư.

Thực tiễn cũng cho thấy nơi nào có đội ngũ cán bộ, đảng viên năng nổ, nhiệt tình, thể hiện rõ vai trò làm gương thì nơi đó phong trào quần chúng rất mạnh, việc huy động quần chúng trong mọi công việc đều thuận lợi. Ở nhiều nơi, người dân còn sẵn sàng hiến đất làm đường nông thôn, tham gia thực hiện vệ sinh môi trường…