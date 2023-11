Trong văn bản chính thức mới đây gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị không tổ chức các giải chạy trên không gian đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vào ban đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Theo chính quyền sở tại, trước đó, nhiều người dân và cử tri trong quận có phản ánh về việc các hoạt động, sự kiện tại không gian đi bộ hồ Gươm, đặc biệt là các giải chạy tổ chức vào sáng sớm từ 3 giờ, các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn... đã ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.



Từ đó, chính quyền quận Hoàn Kiếm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép của TP Hà Nội chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan đến hoạt động văn hóa - thể thao; hạn chế sự kiện có âm thanh lớn để bảo đảm thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy khu vực hồ Gươm.

Ngoài những sự kiện, hoạt động gây tiếng ồn quá lớn, không gian phố đi bộ hồ Gươm thời gian qua còn nổi lên vấn đề kinh doanh, buôn bán tự phát.

Những hình ảnh không đẹp, thậm chí phiền lòng tại phố đi bộ hồ Gươm cũng có thể thấy ở mức độ khác nhau ở các tuyến phố đi bộ khác tại Hà Nội. Hiện ở thủ đô, ngoài phố đi bộ này còn có nhiều không gian đi bộ khác như phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), phố đi bộ hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây tại thị xã Sơn Tây...

Ngay từ khi có tuyến phố đi bộ đầu tiên, dư luận từng cho rằng cần tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều chiều trong việc mở các tuyến phố đi bộ tại một đô thị lớn như TP Hà Nội - nơi có mật độ cư dân, giao thông đông đúc - để tránh dẫn tới những bất tiện, khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cư dân. Thực tế, hoạt động của không gian phố đi bộ hồ Gươm cùng các tuyến phố đi bộ khác cho thấy rõ điều này.

Không phủ nhận những lợi ích, hữu ích của các tuyến phố đi bộ ở Hà Nội. Song cũng cần xem xét, đánh giá những điều chưa hay, chưa được để điều chỉnh, hạn chế nhằm không để cho không gian phố đi bộ rơi vào tình trạng "lợi bất cập hại".