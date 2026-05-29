Hàng tấn cá chết trắng hồ ở Thanh Hóa

Ngày 28-5, một lãnh đạo xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nắm được vụ việc một gia đình nuôi cá rô phi xuất khẩu bất ngờ chết trắng hồ và đã cử cán bộ xuống tổ chức lấy mẫu nước, phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh cá chết nổi trắng mặt hồ ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, trong sáng cùng ngày (28-5), anh Bùi Đình Vương (ngụ thôn 13, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) ra khu vực hồ Đồng Lầy, thôn 5, xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (là hồ được gia đình anh thuê lại để nuôi trồng thủy sản) thì phát hiện cá chết bất thường, nổi trắng hồ.

Theo anh Vương, khu vực hồ Đồng Lầy được anh thuê và đầu tư hơn 1,8 tỉ đồng để nuôi cá rô phi xuất khẩu. Hiện tại cá đã gần tới ngày thu hoạch thì xảy ra hiện tượng chết bất thường khiến anh rất lo lắng.

"Vài tuần trước tôi đã mang mẫu nước đi xét nghiệm và kết quả cho thấy các chỉ số đều bình thường, hôm nay ra hồ thấy cá chết trắng, tôi nghi ngờ nguồn nước hồ bị ô nhiễm bất thường dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt"- anh Vương đặt nghi vấn.

Qua thu gom đã có hơn 4 tấn cá rô phi sắp đến ngày thu hoạch chết bất thường

Chủ trang trại cho biết sau khi phát hiện sự việc anh đã báo cáo tới chính quyền địa phương và cơ quan công an vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Để tránh hiện tượng cá chết gây ô nhiễm, trong sáng 28-5, gia đình anh Vương đã thuê người vớt cá chết mang lên bờ đi chôn. "Có khoảng 4 tấn cá chết được vớt lên bờ, thiệt hại ban đầu hơn 120 triệu đồng"- anh Vương nói.

Cũng theo anh Vương, đầu tháng 5 vừa qua, dòng khe suối đoạn qua cầu Cán Khê 1, xã Xuân Du (Thanh Hóa) cũng xảy ra hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt. "Khu vực hồ nuôi của gia đình tôi cách khe nước ở xã Xuân Du chỉ 2 km, có thể nguồn nước bị ô nhiễm, ngấm vào mạch ngầm dẫn đến cá chết. Giờ gia đình chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ"- anh Vương cho hay.