HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hé lộ nội dung đàm phán được giữ kín giữa Mỹ và Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Thỏa thuận tiềm năng Mỹ - Iran bao gồm mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một phần trừng phạt đối với Tehran và chấm dứt xung đột tại Lebanon.

 Trang Axios ngày 24-5 tiết lộ những thông tin mới chi tiết về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran.

Bản ghi nhớ (MOU) mà 2 bên dự kiến ký kết sẽ bao gồm các nhượng bộ từ cả Washington lẫn Tehran, đồng thời có thể được gia hạn thêm trong thời hạn 60 ngày.

Hé lộ nội dung thỏa thuận 60 ngày giữa Mỹ và Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố “sắp đạt được thoả thuận hòa bình” với Iran. Ảnh: AP

Nội dung quan trọng của thỏa thuận là việc mở lại eo biển Hormuz. Dự thảo MOU hiện nay nêu rõ tuyến hàng hải này sẽ được mở mà không thu phí, Iran cũng sẽ gỡ bỏ số thủy lôi đã gài tại nơi đây.

Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt đã áp đặt, cho phép Tehran tự do bán dầu ra thị trường quốc tế.

Những vấn đề liên quan năng lực hạt nhân và kho uranium làm giàu của Iran vẫn sẽ tiếp tục được đàm phán. Dù vậy, MOU dự kiến yêu cầu Iran chấm dứt mọi nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Một quan chức Mỹ (giấu tên) nói với Axios rằng thỏa thuận có thể không kéo dài đủ 60 ngày nếu Washington cho rằng Tehran không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

"Vấn đề là Iran thực sự sẵn sàng nhượng bộ đến mức nào. Nếu Tehran có khả năng và muốn thay đổi hướng đi hiện nay, giai đoạn tiếp theo sẽ buộc họ phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định về tương lai của đất nước mình" - quan chức này nói. 

MOU cũng đề cập cuộc xung đột ở Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah, với nội dung yêu cầu chấm dứt chiến sự. Một quan chức Mỹ nhấn mạnh đây sẽ không phải là "lệnh ngừng bắn một chiều".

"Nếu Hezbollah hành xử đúng, Israel cũng sẽ hành xử đúng" - quan chức này nói thêm.

Vấn đề Lebanon được xem là phép thử quan trọng đối với mức độ vững chắc của thỏa thuận, bởi diễn biến tại đây liên quan trực tiếp đến an ninh Israel và tính toán khu vực của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có những áp lực chính trị nhất định trong nước nhưng Tổng thống Donald Trump cũng phải cân nhắc lợi ích rộng hơn của Mỹ và kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Iran "nhắc" ông Donald Trump, bác bỏ tấn công UAE

Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Iran "nhắc" ông Donald Trump, bác bỏ tấn công UAE

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân lúc này, mà ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột.

Điểm nóng xung đột ngày 24-5: Mỹ lấp đầy kho dự trữ bằng vũ khí giá rẻ

(NLĐO) - Mỹ gần đây công bố kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ cùng tối đa 12.000 vũ khí siêu thanh giá rẻ để khôi phục kho dự trữ chiến lược.

Iran đáp trả "gắt" sau khi rộ tin Mỹ sắp không kích lại

(NLĐO) - Washington được cho là chuẩn bị phương án quân sự mới, còn Tehran tuyên bố Mỹ phải chấp nhận các yêu cầu của Iran để tránh leo thang xung đột.

hạt nhân Israel Iran Lebanon thoả thuận Mỹ eo biển Hezbollah Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo