Hè này vắng bóng phim hoạt hình Việt Nam

Phim hoạt hình "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới đã khởi chiếu từ ngày 22-5 và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Trái ngược với mùa hè 2025

Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 31-5, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới đã thu về hơn 139 tỉ đồng. Doanh thu của phim này được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi khả năng trụ rạp cao.

Đây là phần 45 trong loạt phim hoạt hình Doraemon 2D, cũng là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt năm 1983. Dù vẫn giữ nguyên cốt truyện và tinh thần phiêu lưu quen thuộc của bản gốc, phần phim mới được nâng cấp qua cách kể chuyện hiện đại, hình ảnh mãn nhãn cùng nhiều chi tiết mới, giúp câu chuyện vừa gần gũi với khán giả ngày nay vừa gửi gắm những thông điệp mang đậm hơi thở đương đại.

"Mèo máy" Doraemon là một thương hiệu lớn của hoạt hình Nhật Bản, phát triển từ tác phẩm truyện tranh phổ biến khắp châu Á. Từng chinh phục nhiều thế hệ khán giả Việt Nam qua truyện tranh và phim hoạt hình trên màn ảnh nhỏ lẫn ngoài rạp, nên các phiên bản Doraemon dễ dàng gặt hái doanh thu cao mỗi khi đến với thị trường nước ta.

Cảnh trong phim hoạt hình “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” - phiên bản mới”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Mùa phim hè năm nay, ngoài Doraemon, tác phẩm "Toy Story 5" - tiếp nối "Toy Story 4", do Andrew Stanton viết kịch bản kiêm đạo diễn - dự kiến ra rạp Việt từ ngày 19-6. Phim hoạt hình "Minions & Monsters", do đạo diễn Pierre Coffin thực hiện, ra rạp từ ngày 1-7. Phim hoạt hình "Conan Movie 29 (2026): Fallen Angel of the Highway", do Hasui Takahiro đạo diễn, cũng dự kiến ra rạp vào tháng 7 hoặc tháng 8...

Trong số những phim hoạt hình ra rạp dịp hè năm nay, phim Việt Nam mới được sản xuất dành cho thiếu nhi hoàn toàn vắng bóng. Khán giả "nhí" chỉ có thể thưởng thức những câu chuyện mang màu sắc văn hóa Nhật Bản, Mỹ… hoặc xem lại các phim hoạt hình Việt Nam cũ được chiếu miễn phí nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Điều này trái ngược hoàn toàn so với năm 2025. Mùa hè năm ngoái, các em nhỏ được thưởng thức khá nhiều phim hoạt hình Việt Nam, nổi bật là "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" của đạo diễn Mai Phương. Phim này lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài nhưng được khoác một thông điệp hiện đại thông qua cách thể hiện sáng tạo.

Mùa hè 2025, "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" của đạo diễn - NSƯT Trịnh Lâm Tùng (phát triển từ loạt hoạt hình "Trạng Quỳnh thời nhí nhố" thu hút đông đảo khán giả trên YouTube); "Wolfoo & Cuộc đua Tam Giới" của 2 đạo diễn Thơ Phan và Khoa Nguyễn thực hiện... cũng đồng loạt ra rạp.

Đề cập sự vắng bóng của phim hoạt hình Việt Nam hè năm nay, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhận định: "Phim hoạt hình Việt Nam chiếu thương mại tại rạp không mấy thuận lợi, khó thu hồi vốn, chưa tính đến lợi nhuận. Nhiều phim được thực hiện bằng sự tâm huyết, đam mê của những nhà làm phim trẻ. Các nhà đầu tư vẫn còn ở dạng quan sát, chưa thực sự mặn mà với dòng phim này. Do nhiều phim ra rạp nhưng doanh thu không thành công, chưa tạo được sức hút thương mại nên rất khó để phát triển sản phẩm phim mới".

Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Thực tế thời gian qua, không ít nhà làm phim tâm huyết vẫn dấn thân làm phim hoạt hình hay phim dành cho tuổi thiếu niên.

Chẳng hạn năm 2022, phim "Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác" lấy cảm hứng từ phim truyền hình "Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống", do Hàm Trần và Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, đã nỗ lực ra rạp. Phim được đầu tư kỹ lưỡng, dù nội dung được khen ngợi nhưng doanh thu chỉ hơn 6,4 tỉ đồng, trong khi kinh phí sản xuất lên đến 30 tỉ đồng.

Năm 2024, phim "Kính vạn hoa: Bắt đền con ma" dành cho tuổi teen được đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện. Dù được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phim này vẫn thua lỗ, chỉ thu về hơn 6 tỉ đồng tiền vé.

Đến năm 2025, khi hàng loạt phim hoạt hình Việt Nam ra rạp, trong lúc "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" thu về hơn 21,5 tỉ đồng thì "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" chỉ được hơn 3,2 tỉ, còn "Wolfoo & Cuộc đua Tam Giới" chỉ hơn 3 tỉ đồng... Ngoài "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" có doanh thu khả quan thì các phim hoạt hình Việt Nam khác đều thua lỗ nặng nề.

Nhiều người trong cuộc cho rằng với phim hoạt hình, trước hết cần xây dựng thương hiệu truyện tranh nổi tiếng, sau đó mới chuyển thể sang màn ảnh rộng. Đây là điều mà phim hoạt hình Nhật Bản, Hàn Quốc đã thực hiện thành công.

Việt Nam hiện chưa có nhiều truyện tranh khẳng định được thương hiệu nên các sản phẩm phim hoạt hình khó thu hút khán giả là điều dễ hiểu. Các nhà đầu tư thường chọn những dạng phim kinh dị, tình cảm gia đình… đang thịnh hành để thực hiện, hơn là chú trọng vào dòng phim kén khán giả như hoạt hình.

Nhà báo Cát Vũ nhìn nhận: "Với dòng phim đặc biệt, phục vụ đối tượng đặc thù như phim hoạt hình hay phim dành cho tuổi teen, cơ quan quản lý cần có sự hỗ trợ phù hợp để phát triển. Có như vậy, chúng ta mới không còn ngậm ngùi khi khán giả "nhí" Việt Nam hiểu văn hóa các nước hơn cả văn hóa nước nhà".



