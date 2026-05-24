Thể thao

Hoàng Hên ghi bàn và kiến tạo giúp Hà Nội FC trở lại Top 3 V-League

Tường Phước (Ảnh: Hanoi Football Club)

(NLĐO) - Đánh bại Thép Xanh Nam Định với tỉ số 2-1 trên sân nhà tối 24-5, Hà Nội FC có 45 điểm, trở lại vị trí thứ 3 bảng xếp hạng V-League sau 24 vòng đấu

Hà Nội FC quyết tâm lọt vào Top 3 chung cuộc V-League mùa này nên chủ động dâng cao đội hình tấn công phủ đầu khi tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô tung đội hình hùng hậu, đồng đều cả 3 tuyến và thể hiện sự lấn lướt trước đối thủ mạnh.

Hoàng Hên sớm mở tỉ số trận đấu

Không chỉ khóa chặt Xuân Son, dàn thủ của Hà Nội FC còn biết cách hóa giải các "ngòi nổ" bên phía Nam Định. Bước ngoặt trận đấu sớm xuất hiện ở phút thứ 7, khi Hoàng Hên thực hiện thành công quả phạt đền 11m, giúp đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu.

Đầu hiệp 2, đội bóng khách bùng nổ với cách tiếp cận trận đấu mới mẻ. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt thể hiện khả năng tận dụng tối ưu cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng, khi Xuân Son tung cú sút phạt đầy uy lực khiến thủ thành Văn Chuẩn bị "ói" bóng và tạo thời cơ cho Lâm Ti Phông băng vào dứt điểm, gỡ hòa cho Nam Định ở phút 48.

Hoàng Hên kiến tạo giúp Daniel ấn định kết quả thắng

Khi người xem mường tượng màn đại chiến giữa hai "ông lớn" sẽ kết thúc với kết quả hòa thì phẩm chất ngôi sao của Hoàng Hên lại trỗi dậy. Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil vẽ đường kiến tạo như đặt bên cánh phải để đồng đội Daniel bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Liêm Điều ở phút 74.

Thắng thuyết phục nhà cựu vô địch V-League, Hà Nội FC có cùng 45 điểm với Ninh Bình nhưng xếp trên đội bóng cố đô Hoa Lư nhờ hơn về chỉ số phụ. 

Đoàn quân HLV Kewell tạm kém Thể Công Viettel đến 5 điểm nên cần phải thắng ở 2 vòng đấu cuối và trông chờ đối phương sẩy chân mới mong đoạt ngôi á quân V-League chung cuộc.

Diễn ra cùng ngày, Công an Hà Nội bất ngờ bị chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1, trong khi Becamex TP HCM thất bại 0-1 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Gò Đậu.

"Người nhện" U23 Việt Nam giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng V-League

(NLĐO) - Giành chiến thắng sít sao 1-0 trước chủ nhà Becamex TP HCM ở vòng 24 V-League 2025-2026 tối 24-5, CLB Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng thành công

Thử thách với nhóm đua trụ hạng V-League

Do khoảng cách điểm số mong manh nên chỉ cần một trận thua cũng có thể kéo đội bóng từ vị trí an toàn xuống sát nhóm "đèn đỏ".

Hàng loạt trụ cột bị "treo giò" ở vòng 24 V-League

(NLĐO) - Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 24 LPBank V-League 2025-2026 vì án phạt xuất hiện nhiều trụ cột của các CLB đang cạnh tranh top 3, đua trụ hạng.

Hà Nội FC cầu thủ nhập tịch Xuân Son V-League 2025-2026 Hoàng Hên
