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Quốc tế

Hoạt động của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Triều Tiên

Thu Hương

(NLĐO) - Chuyến thăm ngày 8-6 của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tạo lợi thế đàm phán với Mỹ.

Ngày 8-6 tại Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành hội đàm thượng đỉnh, nhấn mạnh cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm.

Theo hãng tin AP, ngay khi đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Lễ đón chính thức sau đó được tổ chức long trọng tại quảng trường Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của đội danh dự quân đội và hàng ngàn người dân.

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên bước ra khỏi máy bay khi tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mỗi bên.

Đáp lại, ông Kim Jong-un phát biểu: "Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ không thể phá vỡ giữa Triều Tiên và Trung Quốc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cho biết việc củng cố kỷ nguyên hữu nghị mới là "lựa chọn chiến lược không thay đổi" của Bình Nhưỡng. 

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 3.
Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 4.

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 5.
Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 6.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức tại Quảng trường Kim Il-sung ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 7.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên duyệt đội danh dự tại Bình Nhưỡng ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thăm Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tìm "quân bài" thương thảo với Mỹ? - Ảnh 8.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải) theo dõi lễ diễu hành tại quảng trường Kim Il-sung trong khuôn khổ lễ đón chính thức ngày 8-6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều đang đối mặt với những căng thẳng riêng biệt với Mỹ. 

Theo đánh giá của giới chuyên gia quốc tế, việc khôi phục và duy trì tầm ảnh hưởng độc quyền tại Triều Tiên vào thời điểm này sẽ mang lại cho Trung Quốc một đòn bẩy chiến lược, tạo lợi thế lớn trong các cuộc đối thoại và thỏa hiệp tương lai với phía Mỹ.

Về vấn đề hạt nhân, các nhà phân tích nhận định Bắc Kinh có thể sẽ giảm bớt sức ép phi hạt nhân hóa đối với Bình Nhưỡng. 

Ông Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha Womans ở Seoul, nhận xét: "Các quan chức Trung Quốc không phát biểu công khai về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên dù vẫn duy trì đó là mục tiêu dài hạn".

Vào tuần trước, Triều Tiên đã công bố một nhà máy sản xuất nguyên liệu hạt nhân mới và cam kết tăng cường lực lượng hạt nhân theo cấp số nhân. 

Trong ngày 8-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Triều Tiên hiện sản xuất đủ nguyên liệu hạt nhân cho khoảng 10 đến 20 quả bom mỗi năm và đang tiến gần đến việc hoàn thiện công nghệ tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM).

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