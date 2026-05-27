Học đại học trong trường cao đẳng

Giữa áp lực chi phí học tập, nhu cầu nhân lực chất lượng cao và tốc độ thay đổi của công nghệ, Trường CĐ Viễn Đông đang cho thấy một hướng đi khác cho thí sinh. Mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp, lộ trình liên thông linh hoạt và nhiều chính sách hỗ trợ tài chính giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động mà vẫn tiếp tục nâng cao trình độ.

Bệ phóng mới cho lộ trình học nghề

Việc được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp, đồng thời cho thấy học CĐ đang trở thành hướng đi được nhiều học sinh quan tâm.

Theo TS Phan Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Viễn Đông, việc trở thành trường ngoài công lập duy nhất trong nhóm 10 đơn vị được công nhận là minh chứng cho chất lượng đào tạo cũng như định hướng phát triển bền vững của nhà trường. “Học CĐ không phải lối đi sau ĐH mà là con đường giúp người học tiếp cận nghề nghiệp sớm, đúng năng lực và có nhiều cơ hội phát triển lâu dài” - TS Thu nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của Trường CĐ Viễn Đông là mô hình đưa chương trình ĐH về ngay tại trường. Sinh viên có thể học CĐ rồi liên thông trực tiếp lên ĐH Kinh tế TPHCM hoặc Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, thậm chí học song song hai hệ để vừa có tay nghề, vừa sở hữu bằng ĐH.

Nhà trường cho biết sinh viên không chỉ thực tập ở học kỳ cuối mà được tiếp cận doanh nghiệp từ học kỳ 2 năm nhất. Nhiều sinh viên đã có thu nhập ngay trong quá trình học, tạo lợi thế lớn về kinh nghiệm thực tiễn và giảm áp lực tài chính cho gia đình.

Bên cạnh đó, trường tập trung phát triển các ngành có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thông tin, AI ứng dụng, logistics thông minh, công nghệ ô tô, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cùng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật.

Tối ưu chi phí, đón đầu ngành “khát” nhân lực

Trong bối cảnh chi phí học tập và sinh hoạt tại các thành phố lớn ngày càng tăng, lộ trình học CĐ được xem là bài toán kinh tế hiệu quả với nhiều gia đình, đặc biệt là phụ huynh ở tỉnh.

Thời gian đào tạo ngắn giúp sinh viên ra trường sớm, có việc làm sớm, từ đó chủ động tài chính nếu muốn tiếp tục học lên. “Nhiều sinh viên của trường sau khi đi làm đã tự trang trải chi phí học liên thông, không còn phụ thuộc vào gia đình”-TS Phan Thị Lệ Thu chia sẻ.

Năm 2026, Trường CĐ Viễn Đông tập trung đầu tư vào các nhóm ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn như công nghệ thông tin, AI ứng dụng, logistics thông minh, công nghệ ô tô, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cùng các ngành kỹ thuật hướng đến thị trường quốc tế như Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Úc.

Nhà trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, yêu cầu giảng viên ứng dụng AI vào giảng dạy, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho sinh viên. Theo TS Thu, trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục, trường không chỉ dạy kiến thức mà phải giúp sinh viên biết vận hành tri thức, làm chủ công cụ số và thích ứng nhanh với biến động của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, trường triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính như: giảm 50% học phí ở một số ngành, hỗ trợ vay vốn, phối hợp ngân hàng bảo lãnh cho sinh viên vay học phí không cần thế chấp. Đáng chú ý, sinh viên còn được ký hợp đồng cam kết việc làm ba bên giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học ngay từ đầu khóa.

Theo TS Thu, cổng đăng ký xét tuyển của Trường CĐ Viễn Đông đã mở từ tháng 4 và số hồ sơ nộp về tăng sớm hơn mọi năm với hơn 800 hồ sơ xét tuyển. Trong bối cảnh thị trường lao động cần nhân lực có tay nghề, kỹ năng số và khả năng thích nghi cao, học CĐ đang trở thành lựa chọn thực tế, tiết kiệm và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người trẻ.