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Giáo dục

Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Huế Xuân - Đặng Trinh - Yến Anh

Hôm nay, 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và bước vào kỳ thi trong 2 ngày 11 và 12-6

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có khoảng 2.500 điểm thi, gần 50.000 phòng thi, hàng trăm ngàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Chỉnh sửa sai sót trong ngày làm thủ tục

Ngày 9-6, đông đảo giảng viên đại học ở TP HCM đã khởi hành lên đường đến các tỉnh, thành, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phân công.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 44 cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại TP Đồng Nai. PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn.

Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Văn Lang lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 9-6. Ảnh: HUẾ XUÂN

TP Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh với 95 điểm thi chính thức và hơn 20 điểm thi dự phòng tại 51 xã, phường. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phụ trách 15 điểm thi tại các xã, phường: Long Hà, Đa Kia, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Ninh, Lộc Quang, Bình Long, Tân Khai, Tân Quan và Chơn Thành.

Tương tự, tại Trường ĐH Văn Lang, chuyến xe chở 32 giảng viên, cán bộ lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt cũng khởi hành từ sáng sớm. Năm nay, Trường ĐH Văn Lang phụ trách các điểm thi tại tỉnh Tây Ninh.

Trước ngày lên đường, các thầy cô đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế thi, nhận diện các phương thức gian lận bằng công nghệ cao cũng như kỹ năng xử lý những tình huống có thể phát sinh tại điểm thi.

Theo PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ khép lại 12 năm đèn sách mà còn là cánh cửa mở ra những hành trình mới của mỗi học sinh. "Đặc biệt, toàn bộ giảng viên và cán bộ nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và minh bạch" - PGS Mỹ Diệu cho biết.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và sau đó xuất trình thẻ căn cước, CCCD/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi…

Làm lộ, lọt đề thi sẽ bị xử lý nghiêm

Bộ GD-ĐT cho hay đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi hằng năm là bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi và phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT Huỳnh Văn Chương cho biết trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn.

Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh, Bộ GD-ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm.

Trong chỉ đạo của UBND TP HCM về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, UBND thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT và các sở, ban, ngành liên quan nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch theo quy định.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do. TP HCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi, được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TP HCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết năm nay, TP HCM có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, công tác giao đề thi có nhiều thay đổi để phù hợp tình hình mới. Điểm mới là do quy mô tổ chức quá lớn nên đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi. Những năm trước, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi.

TP HCM cũng đã tính toán, xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của Hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc các điều kiện về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Bài thi của thí sinh sẽ được bảo quản tại điểm thi, ở khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cũng nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo; các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ đúng quy chế thi.

Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận. 

Xem gợi ý giải đề trên Báo Người Lao Động

Nhằm phục vụ nhu cầu của phụ huynh, thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi, Báo Người Lao Động điện tử sẽ đăng gợi ý giải đề thi tại địa chỉ nld.com.vn. Đội ngũ giải đề thi là các giáo viên THPT giàu kinh nghiệm ở TP HCM. Mời phụ huynh, thí sinh đón xem tại địa chỉ nld.com.vn.

Hơn 6.000 sinh viên tiếp sức mùa thi

Năm 2026, chương trình "Tiếp sức mùa thi" có hơn 25.000 lượt sinh viên đăng ký tham gia. Sau quá trình tuyển chọn và tập huấn, ban tổ chức đã xét chọn hơn 6.000 sinh viên tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ tại 246 điểm thi và 35 đội tình nguyện đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại TP HCM - cho biết các tình nguyện viên được tập huấn đầy đủ kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống, sơ cấp cứu cơ bản, tư vấn thông tin tuyển sinh và phối hợp với các lực lượng chức năng tại điểm thi nhằm bảo đảm môi trường thi an toàn, thuận lợi.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ tại cả 3 khu vực địa phương sau sáp nhập địa giới hành chính, khẳng định tinh thần xung kích của sinh viên thành phố trong việc thích ứng với bối cảnh mới.

Chương trình năm nay còn mở rộng lực lượng đồng hành khi mời gọi sự tham gia của các văn nghệ sĩ, doanh nhân, du học sinh và những cá nhân có sức ảnh hưởng trong cộng đồng cùng tiếp sức tinh thần cho thí sinh thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm.

"Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, năm nay, chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sớm trước kỳ thi. Ban tổ chức cam kết huy động tối đa nguồn lực để trao tặng các suất học bổng thiết thực, bảo đảm không có thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải từ bỏ ước mơ" - ông Nam nhấn mạnh.


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