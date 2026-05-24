Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một

Sáng 24-5, hơn 4.600 thí sinh đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi số 58 đặt tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 thu hút hàng ngàn thí sinh tham gia để tăng cơ hội xét tuyển đại học

Theo ĐHQG TPHCM, kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm nay được tổ chức đồng loạt tại 16 tỉnh, thành phía Nam với tổng cộng 172.622 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong số này, có 109.957 thí sinh đã tham gia đợt 1 và tiếp tục đăng ký thi lại để cải thiện kết quả xét tuyển; gần 60.000 thí sinh chỉ tham gia đợt thi thứ hai.

Hiện có 111 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã đông kín thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục, dò tìm phòng thi và ổn định tâm lý trước giờ làm bài.

Tại các khu vực cổng trường, hành lang và sảnh các tòa nhà, lực lượng tình nguyện viên, cán bộ hỗ trợ được bố trí xuyên suốt để hướng dẫn thí sinh di chuyển, kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở quy chế thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở quy chế trước giờ làm bài.

Nhờ công tác phân luồng được triển khai đồng bộ, việc đưa thí sinh vào phòng thi diễn ra nhanh chóng, đúng thời gian quy định. Nhà trường cũng bố trí lực lượng kỹ thuật, y tế cùng cán bộ hỗ trợ tại nhiều vị trí nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo ĐHQG TPHCM, bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút theo hình thức thi trên giấy.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt, 30 câu tiếng Anh), toán học 30 câu và tư duy khoa học 30 câu.

Nội dung đề thi hướng đến đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích số liệu, suy luận và giải quyết vấn đề của thí sinh thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ.

Thí sinh có mặt từ sớm để kiểm tra thông tin và ổn định tâm lý trước giờ thi.

Theo kế hoạch, ĐHQG TPHCM sẽ công bố kết quả kỳ thi ĐGNL đợt 2 vào ngày 6-6. Với những thí sinh tham gia cả hai đợt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Những năm gần đây, Trường ĐH Thủ Dầu Một là một trong những cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM để xét tuyển nhiều ngành đào tạo. Năm 2026, trường tiếp tục áp dụng phương thức này song song với các hình thức xét tuyển khác nhằm mở rộng cơ hội vào đại học cho thí sinh.

Hiện Trường ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh hơn 50 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, khoa học xã hội và sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực khu vực Đông Nam Bộ.