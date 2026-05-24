Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một

Thanh Thảo

(NLĐO)- Hơn 4.600 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại Trường ĐH Thủ Dầu Một sáng 24-5 để tăng cơ hội xét tuyển

Sáng 24-5, hơn 4.600 thí sinh đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi số 58 đặt tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 thu hút hàng ngàn thí sinh tham gia để tăng cơ hội xét tuyển đại học

Theo ĐHQG TPHCM, kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm nay được tổ chức đồng loạt tại 16 tỉnh, thành phía Nam với tổng cộng 172.622 thí sinh đăng ký dự thi. 

Trong số này, có 109.957 thí sinh đã tham gia đợt 1 và tiếp tục đăng ký thi lại để cải thiện kết quả xét tuyển; gần 60.000 thí sinh chỉ tham gia đợt thi thứ hai. 

Hiện có 111 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã đông kín thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục, dò tìm phòng thi và ổn định tâm lý trước giờ làm bài. 

Tại các khu vực cổng trường, hành lang và sảnh các tòa nhà, lực lượng tình nguyện viên, cán bộ hỗ trợ được bố trí xuyên suốt để hướng dẫn thí sinh di chuyển, kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở quy chế thi.

Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một - Ảnh 3.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở quy chế trước giờ làm bài.

Nhờ công tác phân luồng được triển khai đồng bộ, việc đưa thí sinh vào phòng thi diễn ra nhanh chóng, đúng thời gian quy định. Nhà trường cũng bố trí lực lượng kỹ thuật, y tế cùng cán bộ hỗ trợ tại nhiều vị trí nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo ĐHQG TPHCM, bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút theo hình thức thi trên giấy.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt, 30 câu tiếng Anh), toán học 30 câu và tư duy khoa học 30 câu. 

Nội dung đề thi hướng đến đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích số liệu, suy luận và giải quyết vấn đề của thí sinh thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ.

Hơn 4.600 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường ĐH Thủ Dầu Một - Ảnh 4.

Thí sinh có mặt từ sớm để kiểm tra thông tin và ổn định tâm lý trước giờ thi.

Theo kế hoạch, ĐHQG TPHCM sẽ công bố kết quả kỳ thi ĐGNL đợt 2 vào ngày 6-6. Với những thí sinh tham gia cả hai đợt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Những năm gần đây, Trường ĐH Thủ Dầu Một là một trong những cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM để xét tuyển nhiều ngành đào tạo. Năm 2026, trường tiếp tục áp dụng phương thức này song song với các hình thức xét tuyển khác nhằm mở rộng cơ hội vào đại học cho thí sinh.

Hiện Trường ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh hơn 50 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, khoa học xã hội và sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực khu vực Đông Nam Bộ.

Tin liên quan

TPHCM: Dấu ấn 28 năm triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường

TPHCM: Dấu ấn 28 năm triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường

(NLĐO)- Sau 28 năm triển khai, chương trình tiếng Anh tăng cường đã tạo được dấu ấn rõ nét và là một trong những điểm son của giáo dục TPHCM.

Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2

(NLĐO)-Trưa 24-5, ĐHQG TPHCM thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra vào buổi sáng cùng ngày.

Hơn 172.600 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2

(NLĐO)- Số thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay tăng 72% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sức hút của kỳ thi này.

xét tuyển đại học kỳ thi đánh giá năng lực Trường Đại học Thủ Dầu Một TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo