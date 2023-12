Huế cần vốn để chống ngập

Cứ đến mùa mưa lũ, hàng trăm học sinh cùng giáo viên Trường THCS Phú Tân, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại "bì bõm" trong nước từ ngày này sang ngày khác.



Đường Đoàn Trực ở phường Thuận An, TP Huế ngập kéo dài khiến cho học sinh và người dân đi lại bị ảnh hưởng

Khổ vì ngập kéo dài

Thầy Tôn Thất Ái Đạm, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Tân, cho biết sau những trận mưa lũ, sân trường "ngâm" trong nước không dưới một tuần, ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 500 học sinh, giáo viên.

Không riêng gì ngôi trường này mà cả Trường THPT Thuận An và cư dân sống trên đường Đoàn Trực… ở phường Thuận An cũng nhiều năm "sống chung với nước lũ". "Cứ mưa là đường ngập. Còn sau mỗi trận lụt các chỗ khác đường sá khô ráo nhưng chỗ ở chúng tôi ngập kéo dài, đi lại khổ lắm" - ông Nguyễn Văn Nam, một người dân ở đường Đoàn Trực, bức xúc.

Nằm ở cuối đường Luy Lâu (phường Thuận An), cứ mỗi lần dự báo mưa lớn thì y - bác sĩ Phòng khám Đa khoa Thuận An lại vất vả kê cao trang thiết bị, tránh hư hại. Để bảo đảm an toàn hơn, phòng khám còn phải "ôm" máy xét nghiệm lên cất giữ tại Trung tâm Y tế TP Huế. Vì vậy, khi xảy ra mưa lũ phòng khám này hầu như tê liệt, không thể cấp cứu người dân khi cần vì nằm ở khu vực thấp trũng.

Còn tại Khu A - Khu đô thị mới (ĐTM) An Vân Dương, TP Huế được ví như "rốn" lũ giữa đô thị khi mưa là ngập sâu, dù từ năm 2023, hai tuyến đường huyết mạch là Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp trong Khu A đã được Chương trình Phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế hỗ trợ kinh phí nâng cao độ mặt đường lên trung bình +2,64 m để chống lũ. Tuy nhiên, việc nâng cấp này chỉ giải quyết được lưu thông cho các phương tiện hỗ trợ khi lũ lụt, chứ chưa giải quyết được vấn đề thoát nước. Nguyên nhân là do 2 tuyến đường này chưa đầu tư kịp thời hệ thống thoát nước theo quy hoạch nên ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt mỗi khi trời mưa lớn.

Khu trung tâm TP Huế ngập nặng khi lũ sông Hương đạt báo động 3

Đề xuất bố trí vốn

Theo UBND TP Huế, trước đây khu vực ngập ở phường Thuận An là vùng ao hồ nuôi trồng thủy sản, sau đó được huyện Phú Vang (trước năm 2021 phường Thuận An thuộc huyện Phú Vang) san nền để bán đấu giá đất và đầu tư xây dựng hạ tầng. Việc thiết kế và thi công các tuyến đường này cũng như các trường học, phòng khám có cốt nền thấp hơn nền đường Kinh Dương Vương (Quốc lộ 49).

Mặt khác, những tuyến đường kể trên không có hệ thống thoát nước hoặc có đầu tư nhưng đường kính cống nhỏ và không được nạo vét nên ảnh hưởng đến thoát nước. "Hiện tuyến đường Luy Lâu đã được phê duyệt dự án nâng cấp và đang lập hồ sơ dự án nâng cấp tuyến đường Đoàn Trực" - đại diện UBND TP Huế cho hay.

Ở khu ĐTM An Vân Dương, theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế, các trục đường đã hình thành thuộc khu đô thị này ngập từ 0,3 đến 0,7 m khi mức nước lũ sông Hương vượt mức báo động 3. Trong trường hợp có mưa với lưu lượng lớn, liên tục trên 48 giờ thì xuất hiện ngập úng một số khu vực. Nguyên nhân do cao độ mặt đường, nền công trình thấp so với cao trình mực nước sông khi có lũ.

Tại báo cáo về tình hình ngập úng ở các đô thị gửi Bộ Xây dựng, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết nguyên nhân ngập lụt đô thị tại địa phương này là do cao độ mặt đường, nền công trình thấp so với cao trình mực nước sông khi có lũ. Bên cạnh đó là hệ thống thoát nước hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên - Huế mới chỉ được đầu tư tại các khu vực trung tâm TP Huế với tổng chiều dài đường ống thoát nước chính là 123,8 km.

Quá trình đô thị hóa trong những năm gần đây đã san lấp nhiều ruộng, vùng trũng, làm ảnh hưởng tới dòng chảy của các nguồn tiếp nhận, ứ đọng khu vực hạ lưu. Hệ thống các kênh mương thoát nước chính theo quy hoạch chưa đầu tư xây dựng đồng bộ, chưa đáp ứng với tình hình thực tế.

Theo ông Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đề ra giải pháp tổ chức lập quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt và thoát nước thải đô thị sau khi đồ án Quy hoạch chung đô thị tỉnh được phê duyệt, nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Bộ Xây dựng bố trí nguồn vốn trung ương từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa trong các khu đô thị, bảo đảm kết nối liên tục, tiêu thoát thuận lợi. Đồng thời hỗ trợ kêu gọi đầu tư bằng nhiều nguồn lực nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khung, nạo vét, khơi thông, mở rộng hệ thống sông ngòi, kênh mương sinh thái... theo quy hoạch được duyệt.

Kiến nghị với Bộ Xây dựng, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng khi quy hoạch phát triển đô thị, san nền cần phải đánh giá kỹ tác động đến ngập úng để quy hoạch mới các hồ tiêu năng, hệ thống sông và kênh thay thế; đấu nối với hệ thống sông ngòi hiện trạng nhằm bảo đảm thoát nước cho đô thị mới cũng như đô thị hiện trạng.