Hướng dẫn tổ chức bộ máy và vị trí việc làm khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp cấp xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hướng dẫn tổ chức bộ máy và vị trí việc làm khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp cấp xã

G.Nam

(NLĐO) - UBND cấp xã được trao quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5691/BNV-TCCB ngày 6-6-2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố, hướng dẫn triển khai sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương theo các chủ trương mới của Trung ương và Chính phủ.

Hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, điều kiện 

Điểm đáng chú ý là việc phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở, khi UBND cấp xã được trao thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm với chính quyền cấp gần dân nhất.

Theo Bộ Nội vụ, việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP). Đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, điều kiện đối với từng loại hình đơn vị.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp cấp xã: Hướng dẫn tổ chức bộ máy và vị trí việc làm - Ảnh 1.

Rõ thẩm quyền, chuẩn bộ máy, vị trí việc làm khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp cấp xã

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã không chỉ được quyết định về mặt tổ chức mà còn có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Việc này phải bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh.

Một điểm mới khác là định hướng tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thay vì tổ chức rời rạc theo từng lĩnh vực, các đơn vị có thể được sáp nhập, hợp nhất để cung ứng đồng thời nhiều dịch vụ công thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Cơ sở để tuyển dụng, sử dụng người

Về vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định mới nhằm triển khai Luật Viên chức năm 2025. Trong thời gian chưa ban hành quy định mới, các địa phương tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn hiện hành để xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây sẽ là cơ sở để tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến biên chế, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031. Việc bố trí số lượng người làm việc sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn tại từng địa phương, đồng thời gắn với lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong quý III/2026. Việc sắp xếp phải theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp đặc thù từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trong quá trình triển khai, đồng thời kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

Việc trao quyền cho cấp xã trong tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tính chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở trong cung ứng dịch vụ công. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cấp xã trong bối cảnh bộ máy đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tin liên quan

Đến năm 2031, cán bộ cấp xã phải "đủ chuẩn" về kỹ năng, nghiệp vụ

Đến năm 2031, cán bộ cấp xã phải "đủ chuẩn" về kỹ năng, nghiệp vụ

(NLĐO) - Đến hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã sẽ được bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ

Ba phương án sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã khi chấm dứt hoạt động từ ngày 31-5

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nêu 3 phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi chấm dứt hoạt động từ 31-5-2026.

Khẩn trương kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực cho cấp xã

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ toàn bộ vướng mắc ở cấp xã, kiện toàn tổ chức và bảo đảm vận hành hiệu quả trước cuối 2025

dịch vụ công quy định mới Bộ Nội vụ cơ cấu tổ chức Luật Viên chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo