Thể thao

Hướng tới World Cup 2026 (*): Truyền hình Việt Nam tất bật chuẩn bị

Đào Tùng

World Cup 2026 sắp khởi tranh và guồng máy truyền hình trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng bắt đầu vận hành để phục vụ khán giả Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, một kỳ World Cup được tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico, kéo theo những yêu cầu chưa từng có về nhân lực, công nghệ và chi phí tác nghiệp của giới truyền hình.

Quy mô vượt xa World Cup Qatar 2022

Không chỉ tạo ra cuộc cạnh tranh về bản quyền phát sóng, World Cup còn thúc đẩy cuộc chạy đua về năng lực sản xuất nội dung, khả năng triển khai công nghệ hiện đại và quy mô hiện diện của các cơ quan truyền hình Việt Nam tại Bắc Mỹ.

Là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các kỳ World Cup gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục đóng vai trò chủ công trong chiến dịch truyền thông hướng tới World Cup 2026. Giữa tháng 4-2026, VTV chính thức công bố sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền truyền hình trên mọi hạ tầng, quyền phát thanh; quyền trên hạ tầng di động và internet cũng như quyền trình chiếu công cộng.

VTV sẽ tường thuật trực tiếp 104 trận đấu cùng hàng trăm chương trình đồng hành. Ảnh: VTV

Theo kế hoạch sơ bộ, VTV sẽ thiết lập trung tâm sản xuất nội dung chuyên biệt phục vụ World Cup 2026 với hệ thống kết nối đa nền tảng, cho phép khai thác đồng thời truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số. Đây là mô hình từng được áp dụng thành công tại các kỳ World Cup và Euro gần đây, song lần này sẽ được mở rộng đáng kể để đáp ứng yêu cầu của giải đấu diễn ra trên phạm vi địa lý rộng lớn.

VTV sẽ tường thuật trực tiếp 104 trận đấu cùng hàng trăm chương trình đồng hành. (Ảnh: VTV)

Một trong những điểm nhấn được kỳ vọng là việc tăng cường sử dụng công nghệ trường quay thực tế ảo. Nếu như trước đây, các chương trình bình luận chủ yếu được thực hiện trong không gian truyền thống thì hiện nay, công nghệ đồ họa thời gian thực cho phép tái hiện sân vận động, sa bàn chiến thuật và nhiều hiệu ứng trực quan sinh động hơn.

Song song với đó là hệ thống truyền dẫn hiện đại nhằm bảo đảm các kết nối trực tiếp từ sân cỏ Bắc Mỹ về Việt Nam với độ trễ thấp nhất có thể. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh World Cup 2026 trải dài trên hàng chục thành phố thuộc 3 quốc gia.

Theo giới chuyên môn, quy mô sản xuất chương trình đồng hành tại World Cup 2026 có thể vượt xa những gì từng được thực hiện ở Qatar năm 2022. 

Các chương trình bình luận trước và sau trận đấu, bản tin hiện trường, phóng sự hậu trường và những chuyên mục tương tác với khán giả sẽ được triển khai liên tục trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Chương trình phong phú

Theo lời mời của LĐBĐ Thế giới (FIFA) dành cho các đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, VTV cử 3 ê-kíp phóng viên sang tác nghiệp trực tiếp tại Bắc Mỹ, kết hợp cùng đội ngũ nhân sự của đài đang thường trú tại Mỹ, Canada và Mexico để thực hiện các chương trình đồng hành.

World Cup 2026 là giải đấu có quy mô địa lý rộng nhất từ trước tới nay, với khoảng cách giữa các thành phố đăng cai có thể lên tới hàng ngàn km. Việc di chuyển từ Mexico sang Canada hoặc từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ nhiều khi tương đương một chuyến bay xuyên lục địa. Điều này khiến bài toán tác nghiệp trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước đây. Trong đó, chi phí di chuyển, khách sạn lưu trú mang đến áp lực cực lớn, chưa kể chi phí thuê thiết bị, đường truyền internet tốc độ cao và nhiều khoản phát sinh khác.

Ngoài việc tường thuật trực tiếp 104 trận đấu, VTV cam kết thực hiện 92 chương trình bình luận trước (30 phút), giữa (15 phút) và sau (30 phút) trận đấu trên các kênh của đài. Với lực lượng tác nghiệp ở hiện trường, VTV còn tổ chức 12 chương trình đồng hành, từ "Nhật ký FIFA World Cup 2026", "Cận cảnh FIFA World Cup 2026", "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" đến "Chuyện người trong cuộc FIFA World Cup 2026", "Đường tới FIFA World Cup 2026". Mỗi chương trình có thời lượng từ 7 đến 30 phút, phát sóng mỗi ngày trong thời gian diễn ra vòng chung kết.

Biên tập viên Trần Thành cho biết anh và đồng nghiệp phụ trách khu vực Canada trong khoảng thời gian từ ngày 2-6 cho đến hết World Cup 2026, ròng rã đeo bám mọi sự kiện bên lề, phỏng vấn cầu thủ, HLV tại fanzone hay tìm hiểu nét đẹp cuộc sống đời thường, bản sắc văn hóa của địa phương.

Sống động sóng truyền hình

Bên cạnh VTV, nhiều đơn vị truyền hình và nền tảng truyền dẫn trong nước cũng đang chuẩn bị những kế hoạch riêng để tham gia "đại tiệc" World Cup 2026.

Tiếp nhận bản quyền truyền dẫn hoặc thỏa thuận tiếp phát sóng toàn bộ FIFA World Cup 2026 từ VTV, các nhà đài như SCTV (truyền hình cáp hữu tuyến và SCTV Online), FPT Play (truyền hình IPTV và ứng dụng OTT trên thiết bị thông minh, smart TV), TV360 (ứng dụng hỗ trợ trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, smart TV), MyTV (truyền hình MyTV, TV gia đình và thiết bị di động)… cam kết đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả trước và trong suốt giải đấu. Các chương trình bình luận, tọa đàm, phân tích chiến thuật và nội dung tương tác được những đơn vị này chú trọng thực hiện.

Người hâm mộ có thể theo dõi ngày hội bóng đá qua nhiều nền tảng. Ảnh: VNPT

Giới chuyên môn nhận định World Cup 2026 không chỉ là cuộc so kè trên sân cỏ mà còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng truyền thông. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và truyền hình tương tác, khán giả đòi hỏi nhiều hơn những buổi tường thuật đơn thuần. Hầu như ai cũng muốn được tiếp cận thông tin theo thời gian thực, xem lại các tình huống với nhiều góc máy, tham gia bình chọn và tương tác trực tiếp với chương trình...

Vì vậy, thành công của một đơn vị truyền thông tại World Cup không chỉ được đo bằng số lượng trận đấu phát sóng mà còn bằng khả năng tạo ra trải nghiệm toàn diện cho người xem. Với truyền hình Việt Nam, World Cup 2026 sẽ là cuộc thử sức lớn về năng lực tổ chức, trình độ công nghệ và khả năng hội nhập với xu hướng truyền thông hiện đại của thế giới. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 31-5

10 ngôi sao đáng xem nhất World Cup 2026

(NLĐO) - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar, Lamine Yamal, Erling Haaland … có trong danh sách 10 cầu thủ đáng xem nhất World Cup 2026.

Neymar lại khiến Brazil thấp thỏm trước thềm World Cup 2026

(NLĐO) - Ngôi sao tuyển Brazil Neymar vẫn chưa bình phục hoàn toàn từ chấn thương bắp chân, có thể bỏ lỡ các trận giao hữu sắp tới của "Selecao".

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu

Nếu World Cup 2022 tại Qatar được nhớ đến bởi dấu ấn công nghệ đỉnh cao và sự xa hoa, thì World Cup 2026 hứa hẹn tạo nên một chương mới còn đặc biệt hơn

