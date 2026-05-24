Hy hữu: Phẫu thuật lấy con lươn dài 50 cm chui vào bụng một bệnh nhân

Ngày 24-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu để lấy dị vật là con lươn trong ổ bụng bệnh nhân.

Các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật gắp con lươn ra từ trong ổ bụng bệnh nhân. (Ảnh: BVĐK Thống Nhất Đồng Nai)

Trưa ngày 23-5, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân V.V.L., 41 tuổi (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp thấp, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Qua nhiều xét nghiệm, siêu âm và chụp CT Scanner bụng, các bác sỹ phát hiện có dị vật hình dây dài trong ổ bụng bệnh nhân, có nhiều dịch trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán choáng nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng nghi do dị vật xương.

Khi mở bụng, ê-kíp ghi nhận bên trong có rất nhiều dịch mủ và giả mạc, dấu hiệu của viêm phúc mạc nặng do nhiễm trùng lan rộng.

Qua thăm dò, bác sĩ phát hiện một con lươn dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 3 cm và được lấy ra ngoài ngay sau đó. Kiểm tra tiếp tục cho thấy trực tràng của bệnh nhân bị thủng một lỗ kích thước khoảng 2x1 cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

Con lươn dài 50 cm (Ảnh: BVĐK Thống Nhất Đồng Nai)

Đây là vị trí con lươn đã xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành làm sạch vùng tổn thương, khâu lại chỗ thủng trực tràng, đồng thời rửa ổ bụng bằng để loại bỏ dịch bẩn và hạn chế nhiễm trùng.

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng và nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn bộ nên được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được lọc máu, hồi sức tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.