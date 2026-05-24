Hy hữu: Phẫu thuật lấy con lươn dài 50 cm chui vào bụng một bệnh nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hy hữu: Phẫu thuật lấy con lươn dài 50 cm chui vào bụng một bệnh nhân

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã gắp thành công một con lươn dài hơn 50 cm ra khỏi ổ bụng một bệnh nhân

Ngày 24-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu để lấy dị vật là con lươn trong ổ bụng bệnh nhân.

Hy hữu bệnh nhân bị con lươn dài chui vào bụng - Ảnh 1.

Các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật gắp con lươn ra từ trong ổ bụng bệnh nhân. (Ảnh: BVĐK Thống Nhất Đồng Nai)

Trưa ngày 23-5, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân V.V.L., 41 tuổi (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp thấp, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Qua nhiều xét nghiệm, siêu âm và chụp CT Scanner bụng, các bác sỹ phát hiện có dị vật hình dây dài trong ổ bụng bệnh nhân, có nhiều dịch trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán choáng nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng nghi do dị vật xương.

Khi mở bụng, ê-kíp ghi nhận bên trong có rất nhiều dịch mủ và giả mạc, dấu hiệu của viêm phúc mạc nặng do nhiễm trùng lan rộng.

Qua thăm dò, bác sĩ phát hiện một con lươn dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 3 cm và được lấy ra ngoài ngay sau đó. Kiểm tra tiếp tục cho thấy trực tràng của bệnh nhân bị thủng một lỗ kích thước khoảng 2x1 cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

Hy hữu bệnh nhân bị con lươn dài chui vào bụng - Ảnh 2.

Con lươn dài 50 cm (Ảnh: BVĐK Thống Nhất Đồng Nai)

Đây là vị trí con lươn đã xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành làm sạch vùng tổn thương, khâu lại chỗ thủng trực tràng, đồng thời rửa ổ bụng bằng để loại bỏ dịch bẩn và hạn chế nhiễm trùng.

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng và nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn bộ nên được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được lọc máu, hồi sức tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.

Tin liên quan

Ho kéo dài, người phụ nữ bị các tạng trong ổ bụng di chuyển lên ngực

Ho kéo dài, người phụ nữ bị các tạng trong ổ bụng di chuyển lên ngực

(NLĐO)- Một người phụ nữ bị thoát vị cơ hoành, dẫn đến các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực chèn ép gây xẹp phổi, khó thở.

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

Phát hiện khối u “siêu to khổng lồ” trong ổ bụng cụ bà 75 tuổi

(NLĐO) - Cụ bà 75 tuổi ở Lâm Đồng vừa được phẫu thuật bóc tách thành công khối u nang lành tính, kích thước hơn 30 x 35cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng

bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật lấy dị vật ổ bụng con lươn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo