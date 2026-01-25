Đồng chí TRẦN THANH MẪN Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Bí thư Đảng ủy Quốc hội Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12-8-1962

Quê quán: TP Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: TS Kinh tế



Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

