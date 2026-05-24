Quốc tế

Iran đang thắng thế trên bàn đàm phán với Mỹ?

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Iran đang đạt được nhiều kết quả có lợi trên bàn đàm phán với Mỹ, trong khi vấn đề hạt nhân sẽ còn bỏ ngỏ phía sau.

Ông Foad Izadi - Phó giáo sư tại Đại học Iran - nhận định Iran dường như đang đạt được những gì họ muốn trong bản ghi nhớ về chấm dứt chiến sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Điều duy nhất ông Donald Trump đề cập cụ thể (trong bản ghi nhớ) là việc mở cửa eo biển Hormuz. Đồng nghĩa ông ấy sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân với Iran vì Iran sẽ không mở cửa eo biển Hormuz cho đến khi Hải quân Mỹ làm trước” - ông Izadi nói.

Ông Izadi cũng lưu ý tổng thống Mỹ không đề cập đến việc quản lý lĩnh vực dầu mỏ của Iran như tuyên bố trước đó.

“Vì vậy, sau khi xem xét phát biểu của ông Donald Trump, ấn tượng duy nhất đọng lại là Iran đang đạt được những gì Iran muốn. Iran không muốn khơi mào chiến sự. Iran không muốn bị phong tỏa eo biển Hormuz và cảng biển. Vì vậy, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ. Tôi nghĩ Iran đang nhận lại một phần tiền vốn thuộc về đất nước mình và chưa kể cả lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Cho đến hiện tại, mọi thứ đang diễn ra khá ổn” - ông Izadi nói thêm.

Iran đang thắng thế trên bàn đàm phán? - Ảnh 1.

Một nhóm nữ sinh cạnh tên lửa Khaybar ở Tehran - Iran hôm 18-5. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát biểu với phóng viên tại New Delhi - Ấn Độ về một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết đàm phán về vấn đề này đang diễn ra, đòi hỏi sự chấp nhận và tuân thủ của Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng thông báo về thỏa thuận với Tehran có thể sắp được công bố và cho biết thêm thỏa thuận sẽ giải quyết những lo ngại của Washington về eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giáo sư Mohamad Elmasry từ Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha (Qatar) nói chương trình hạt nhân của Iran sẽ được bàn thảo trong vòng đàm phán tiếp theo. 

“Chúng ta đã có khuôn khổ, một bản ghi nhớ, để chấm dứt giai đoạn thù địch hiện tại. Vòng tiếp theo và cũng là vòng quan trọng nhất sẽ tập trung vào thỏa thuận hạt nhân” - ông nói.

Ông chỉ ra ông Donald Trump đã vạch ranh giới rõ ràng về việc Iran làm giàu uranium. “Ông ấy nói ít nhất cần đình chỉ chương trình hạt nhân Iran trong thời gian rất dài, yêu cầu chuyển kho dự trữ uranium làm giàu ra khỏi Iran tới Mỹ” - ông Elmasry nói.

Ông Elmasry nói thêm Iran cũng có lằn ranh đỏ nhưng sẵn sàng thỏa hiệp. “Iran thể hiện rõ họ sẵn sàng pha loãng uranium được làm giàu cao. Tôi nghĩ họ cũng có thể đồng ý gửi cho bên thứ ba nhưng không phải Mỹ” - vị giáo sư chia sẻ.

“Iran từ lâu khẳng định làm giàu uranium là quyền theo luật quốc tế, theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Họ khó từ bỏ mong muốn hay lập trường này, nên mọi chuyện sẽ rất kịch tính trong những tuần tới” - ông nói thêm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết mọi quyết định liên quan đến thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đều cần sự cho phép của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

“Mọi tuyên bố, phân tích hay lập trường chia rẽ xã hội, về bản chất, đang đổ thêm dầu vào lửa. Không quyết định nội bộ nào được đưa ra ngoài khuôn khổ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao. Điều hành đất nước đòi hỏi sự nhất trí và tuân thủ tập thể” - ông nói thêm.

