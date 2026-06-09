Khánh Hòa đón hơn 1.300 du khách quốc tế từ tàu biển Star Voyager

Đây là một trong những chuyến tàu nằm trong hải trình khám phá các quốc gia Đông Nam Á. Tàu xuất phát từ Singapore và cập cảng Cam Ranh lúc 7 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách được Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Saigontourist tổ chức tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng của Khánh Hòa như Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, Chợ Đầm, Làng nghề Trường Sơn và trải nghiệm dịch vụ tắm bùn tại Công viên nước khoáng I-Resort.

Trong đó, Làng nghề Trường Sơn tiếp tục là điểm đến được nhiều hãng tàu lựa chọn đưa khách ghé thăm nhờ những trải nghiệm về nghề truyền thống và văn hóa bản địa.

Theo lịch trình, tàu Star Voyager sẽ rời Khánh Hòa vào tối 9-6 để tiếp tục hành trình đến TP HCM.

Tàu Star Voyager tiến vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Ngành du lịch Khánh Hòa cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón 32 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.700 lượt khách lên bờ tham quan. Theo đăng ký của các hãng tàu, từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa dự kiến đón thêm 18 chuyến tàu biển quốc tế.

Việc liên tục đón các tàu du lịch biển cỡ lớn không chỉ góp phần gia tăng lượng khách quốc tế mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách toàn cầu, khẳng định vị thế của địa phương là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam.

Du thuyền quốc tế với sức chứa hơn 1.300 hành khách