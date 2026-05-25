Kinh tế

Khởi nghiệp từ niềm đam mê cà phê

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Con đường khởi nghiệp của Lê Quang Cường được biết đến nhiều hơn khi anh trở thành người Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Nhà vô địch thử nếm cà phê thế giới"

Sau khoảnh khắc bước lên bục nhận giải tại cuộc thi World Cup Tasters Championship diễn ra ở Bangkok - Thái Lan đầu tháng 5-2026, Lê Quang Cường trở về với nhịp sống quen thuộc tại G.O Cafe Roastery trên đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP HCM.

"Cao thủ" thử nếm cà phê

Không gian G.O Cafe Roastery tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng với máy rang mini, quầy pha chế và vài bộ bàn ghế để khách ngồi thưởng thức cà phê. Không thuê nhân viên, mọi công đoạn từ rang xay cà phê, pha chế đến bán hàng đều do Cường tự tay thực hiện.

Ít ai biết trước khi bước vào ngành cà phê, Cường từng kinh doanh cửa hàng tiện lợi với thu nhập ổn định. Tuy nhiên, niềm đam mê cà phê khiến anh quyết định rẽ hướng sau khi tham gia khóa học về sơ chế và rang xay tại Cầu Đất - Lâm Đồng vào năm 2019.

Năm 2022, Cường chính thức khởi nghiệp trong lĩnh vực cà phê. Anh mạnh dạn từ bỏ toàn bộ hoạt động kinh doanh cũ để tập trung cho hướng đi mới. "Cắt bỏ đường lùi để buộc mình phải đi tiếp" - anh giải thích.

Với số vốn tích lũy khoảng nửa tỉ đồng, Cường đầu tư máy móc, học nghề và bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng. Những ngày đầu, không ít mẻ rang cà phê thất bại, dù phải bỏ đi nhưng anh xem đó là học phí cho hành trình khởi nghiệp.

Cường quan niệm: "Đam mê chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra được sản phẩm và doanh thu". Vì vậy, anh chọn phân khúc cà phê chất lượng cao với giá bán từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg, đồng thời tận dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng.

Song song với việc kinh doanh, Cường dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng thử nếm cà phê - lĩnh vực đòi hỏi khả năng cảm nhận mùi vị cực kỳ nhạy bén. Theo anh, thử nếm cà phê là một trong 7 nội dung chính của cuộc thi World Cup Tasters Championship, tập trung vào việc đánh giá cảm quan. Anh yêu thích bộ môn này bởi tính minh bạch, đậm chất thể thao và giải trí.

Khởi nghiệp từ niềm đam mê cà phê - Ảnh 1.

Anh Lê Quang Cường tại xưởng rang xay cà phê của mình

Để chuẩn bị cho cuộc thi vô địch thế giới này, Cường tập luyện liên tục suốt 6 tháng với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Anh giảm một nửa lượng muối và đường, không ăn cay, hạn chế hành tỏi, sữa, nước ngọt có gas nhằm bảo vệ vị giác và khứu giác.

Thử nếm là một trong những nội dung khó nhất của cuộc thi về cà phê, yêu cầu thí sinh phân biệt chính xác các mẫu cà phê chỉ bằng cảm quan. Theo giới chuyên môn, đây vốn là thế mạnh của các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn như Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ hay New Zealand. Vì vậy, việc một thí sinh Việt Nam vượt qua nhiều chuyên gia quốc tế để giành ngôi vô địch được xem là điều đáng tự hào của ngành cà phê trong nước.

Khát vọng nâng tầm giá trị cà phê Việt

Với thành tích nêu trên, Lê Quang Cường được Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tặng giấy khen và phần thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam.

Sau khi Cường đoạt giải thưởng, dự án khởi nghiệp của anh được cộng đồng cà phê biết đến rộng rãi hơn. Không dừng lại ở thành tích cá nhân, anh còn mong muốn đóng góp cho cộng đồng thông qua các dự án xúc tiến, quảng bá chất lượng cà phê Việt Nam với thế giới, nhất là các dòng Arabica, Robusta và Excelsa chất lượng cao. Anh đã nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện quảng bá cà phê Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê Sơn La, đánh giá Cường là người có "biệt tài" về đánh giá cảm quan, bao gồm kỹ năng ngửi và thử nếm cà phê. Đây là kỹ năng nghề nghiệp quan trọng trong sản xuất cà phê để đánh giá chính xác chất lượng, phân biệt các yếu tố như mùi men mốc, hương thơm hay hậu vị.

"Cà phê là thức uống nên vai trò của người thử nếm rất quan trọng bởi khả năng đánh giá tổng hòa các yếu tố thông qua mùi vị và cảm quan thực tế mà máy móc không thể thay thế. Những chuyên gia thử nếm như Lê Quang Cường là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái cà phê, nhất là ở phân khúc cà phê đặc sản và chế biến sâu. Việc phát triển những kỹ năng này sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho cà phê Việt Nam, thay vì chỉ xuất khẩu thô" - ông Hải nhận xét. 

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và đứng đầu về Robusta, song phần lớn vẫn xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo các chuyên gia, việc phát triển đội ngũ thử nếm, rang xay và chế biến sâu sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho cà phê Việt.

