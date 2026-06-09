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Pháp luật

Khởi tố 4 đối tượng mang súng tới nhà bắn bị thương con nợ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền vay mượn, 4 đối tượng đã điều khiển ô tô, mang theo súng đến nhà bắn bị thương con nợ.

Trưa 9-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN 1994; ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Đoàn Ánh Dương (SN 2003; ngụ xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Viết Đức (SN 2002; ngụ xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Đình Dũng (SN 1994, ngụ TPHCM) về tội "Cố ý gây thương tích".

Khởi tố 4 đối tượng mang súng tới nhà bắn bị thương con nợ - Ảnh 1.

Anh Thanh điều trị tại bệnh viện sau khi bị bắn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn liên quan việc thanh toán tiền vay mượn, vào chiều 30-5, 4 đối tượng nói trên đã chuẩn bị súng bắn đạn cao su, gậy baton, gậy bóng chày rồi điều khiển ô tô đến nhà anh Trần Đình Thanh (SN 1993; ngụ xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) để đòi nợ.

Trước đó, theo trình bày của nạn nhân, vào tháng 2-2026, do cần vốn làm ăn, anh Thanh đã cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoạt để vay 350 triệu đồng. Đến ngày 29-5, anh đã thanh toán 380 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi, nhưng vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn vài ngày để thu xếp trả số tiền còn lại.

Ngày 30-5, Hoạt tiếp tục gọi điện cho Thanh thúc giục việc trả nợ nhưng anh xin lùi thời gian. Chiều cùng ngày, Hoạt cùng với Dương, Đức và Dũng tìm đến nhà riêng anh Thanh để giải quyết mâu thuẫn. 

Sau đó, giữa nhóm Hoạt và anh Thanh đã xảy ra xô xát và tấn công nhau. Hoạt đã dùng súng đạn cao su bắn Thanh làm anh bị thương, phải nhập viện điều trị.

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