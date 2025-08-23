Khởi tố bắt tạm giam 2 nam thanh niên tông đại úy công an

Ngày 22-8, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Cả hai đã "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Xử lý nghiêm

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 nam thanh niên, đồng thời đưa đại úy Công và 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu. Đại úy Công được xác định bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Trong ngày 22-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội) thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho đại úy Lê Đình Công. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho đại úy Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khỏe, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đại úy Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đại úy Công.

Tại buổi gặp, chị Trịnh Thị L., vợ đại úy Công, khẳng định đây là nguồn động lực lớn để gia đình và bản thân đại úy Công vững tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, mau chóng phục hồi.

Công an TP Hà Nội đánh giá hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đại úy Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn lễ kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình CôngẢnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Lỗi cố ý trực tiếp

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, từ hình ảnh đoạn clip cho thấy của các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe lao thẳng vào người chiến sĩ cảnh sát cơ động là hành vi phạm tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Hành vi của tội "Giết người" xâm phạm đến tính mạng con người và quyền được sống của con người được pháp luật bảo vệ. Trong tình huống này, người bị tác động từ hành vi của các đối tượng này là chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ, tức là người đang thi hành công vụ, đây là tình tiết định khung tại điểm d khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Hành vi của các đối tượng trong tình huống này có lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào người của cảnh sát cơ động có thể gây ra cái chết cho người này là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm nhưng vẫn thực hiện.

Dù đây là tội danh có cấu thành vật chất, hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc. Tuy nhiên, việc người cảnh sát cơ động chưa chết là nằm ngoài ý muốn của đối tượng nên hành vi này vẫn bị coi là có lỗi cố ý trực tiếp.

Như vậy, đối tượng điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh, cố ý tông thẳng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ mặc dù biết (hoặc phải biết) hành vi này là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Trong trường hợp người phạm tội có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "giết người".

"Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp" Liên quan vụ việc, chị Trịnh Thị L. cho biết chồng chị đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị. "Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất. Gia đình chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao đối với gia đình tôi lúc này" - chị L. khẳng định.



