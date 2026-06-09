Khởi tố người đàn ông nước ngoài gây rối, đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng

Ngày 9-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G. (35 tuổi, người nước ngoài) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, rạng sáng 30-5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, L.S.G có hành vi côn đồ, hung hãn sau mâu thuẫn với một khách đang ngồi trong quán.

Khởi tố người đàn ông nước ngoài đập phá quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng



L.S.G đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí trong quán. Hành vi quá khích này khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài đường.

Theo cơ quan điều tra, L.S.G. sau đó còn xông lên tầng lửng, đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, người này mới chấm dứt hành vi gây rối.

Vụ việc này gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của quán và khiến nhiều người tập trung trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Thiệt hại ban đầu được xác định gần 383 triệu đồng, gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và các tài sản khác của khách hàng.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục định giá tài sản để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, L.S.G. có biểu hiện chống đối, không hợp tác trong quá trình làm việc.

