Không có iPhone mới, Apple vẫn khiến cả thế giới phải chú ý vì điều gì?

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) 2026 diễn ra lúc 0 giờ ngày 9-6 (giờ Việt Nam) tại trụ sở ở Cupertino, California - Mỹ, Apple đã công bố loạt nâng cấp lớn cho hệ sinh thái iPhone, iPad, Apple Watch và Mac.

Trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), với bước đi đáng chú ý khi hợp tác Google để tích hợp Gemini vào Apple Intelligence.

AI trở thành "xương sống" mới của hệ sinh thái

Từ mùa thu, AI sẽ được tích hợp sâu vào các nền tảng. Với Gemini, các ứng dụng như Mail, Messages, Safari hay Photos có thể hiểu ngữ cảnh tốt hơn và đưa ra phản hồi chính xác hơn.

Hệ thống còn có thể phân tích nội dung trên thiết bị, màn hình và camera để hỗ trợ người dùng thực hiện tác vụ.

AI trở thành "xương sống" mới của hệ sinh thái Apple

Apple nhấn mạnh phần lớn xử lý diễn ra ngay trên thiết bị nhằm bảo vệ quyền riêng tư, chỉ dùng đám mây khi cần. Tuy vậy, các tính năng này tạm thời chưa có mặt tại EU và Trung Quốc do rào cản pháp lý.

Siri "lột xác" thành trợ lý AI thực thụ

Siri là điểm nâng cấp lớn nhất. Phiên bản mới mang tên Siri AI, có khả năng hội thoại tự nhiên, hiểu ngữ cảnh và xử lý nhiều yêu cầu liên tiếp. Trợ lý này có thể hỗ trợ soạn thảo, quản lý nội dung, đặt lịch hay thực hiện các tác vụ thực tế trong đời sống.

Siri là điểm nâng cấp lớn nhất của Apple trong năm nay

Trên iPhone, Siri được đưa lên Dynamic Island với giao diện trực quan hơn. Đồng thời, Siri tích hợp vào camera, cho phép nhận diện vật thể và cung cấp thông tin theo thời gian thực.

iOS 27: nhanh hơn, thông minh hơn

iOS 27 tập trung vào cá nhân hóa, như theo dõi sức khỏe và chia sẻ ảnh đa nền tảng

iOS 27 tiếp tục hỗ trợ từ iPhone 11, cho thấy nỗ lực kéo dài vòng đời thiết bị. Apple cho biết hệ điều hành mới cải thiện đáng kể hiệu năng, giúp ứng dụng, ảnh và AirDrop hoạt động nhanh hơn.

Một số tính năng mới tập trung vào cá nhân hóa, như theo dõi sức khỏe và chia sẻ ảnh đa nền tảng.

macOS Golden Gate: chia tay Intel

macOS Golden Gate chỉ hỗ trợ Apple Silicon, đánh dấu bước chuyển hoàn toàn khỏi Intel. Siri AI được tích hợp vào Spotlight, giúp việc tìm kiếm và tương tác trở nên thông minh hơn.

macOS Golden Gate chỉ hỗ trợ Apple Silicon, chia tay Intel

Vision Pro: nâng cấp nhẹ, thêm AI

Vision Pro được bổ sung Siri Pro dưới dạng giao diện nổi trong không gian ảo. Thiết bị có thể hiểu những gì người dùng đang nhìn và phản hồi trực tiếp, đồng thời hỗ trợ chuyển ảnh thành panorama.

Safari, Home và Shortcuts được "AI hóa"

Safari có thể tự động nhóm tab theo chủ đề, trong khi Home cải thiện khả năng quản lý thông báo và tóm tắt sự kiện từ camera. Shortcuts cũng được đơn giản hóa khi người dùng chỉ cần mô tả để tạo tác vụ tự động.

Thiết kế Liquid Glass được tinh chỉnh

Apple tiếp tục hoàn thiện Liquid Glass, cho phép điều chỉnh độ trong suốt và cải thiện khả năng hiển thị, giúp giao diện dễ đọc hơn.

Photos: chỉnh ảnh bằng AI

Ứng dụng Photos được nâng cấp với các công cụ AI cho phép chỉnh sửa, thay đổi bố cục và tạo ảnh mới từ dữ liệu có sẵn, hướng đến người dùng phổ thông.

Tăng cường bảo vệ trẻ em

Apple bổ sung các công cụ giúp phụ huynh kiểm soát nội dung và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ, đồng thời tự động xử lý nội dung nhạy cảm.

Không có phần cứng mới

WWDC 2026 không có sản phẩm phần cứng, cho thấy Apple đang tập trung vào nền tảng phần mềm và AI.

Dấu mốc chuyển giao lãnh đạo

Đây cũng là kỳ WWDC cuối cùng của CEO Tim Cook trên cương vị hiện tại. Ông sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành từ tháng 9, nhường vị trí CEO cho John Ternus.