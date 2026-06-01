Không thể xuyên tạc khát vọng phát triển

Trước mỗi chủ trương đổi mới của đất nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường tìm cách xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, kích động sự bất mãn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gần đây, khi TP Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, các đối tượng chống phá lập tức bóp méo, biến một chủ trương đổi mới quản trị cơ sở thành câu chuyện đối đầu ý thức hệ. Thực chất, đó là thủ đoạn đánh tráo khái niệm, khoét sâu hoài nghi, kích động sự bất mãn và chia rẽ vùng miền.

Khoác áo "phản biện" để chống phá

Một luận điệu quen thuộc của các đối tượng chống phá là xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam "chỉ là bánh vẽ". Một số trang mạng như Việt Tân, RFA… và các đối tượng như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa... cố tình quy chụp, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công kích chủ trương phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Nhìn bề ngoài, những kẻ này tự nhận là "góp ý", "phản biện", "nói lên sự thật". Nhưng thực chất, đó là cách chúng đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận thành tựu của Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Chúng chỉ khai thác một vài hạn chế, khuyết điểm để kích động, chống phá, từ đó phủ nhận toàn bộ thành quả của đất nước ta.

Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội không phải là sự lựa chọn nhất thời, mà được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ một dân tộc bị áp bức, bóc lột, Việt Nam đã giành độc lập, thống nhất đất nước, vượt qua chiến tranh, bao vây cấm vận, từng bước hội nhập và phát triển. Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta phát triển năng động, đời sống nhân dân cải thiện; hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội chuyển biến rõ rệt.

Tất nhiên, đất nước ta vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái trong một số cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề phải kiên quyết đấu tranh.

Thế nhưng, việc nhìn thẳng vào hạn chế để sửa chữa khác hoàn toàn với chuyện lợi dụng những tồn tại, khuyết điểm nhằm phủ nhận sạch trơn thành tựu của đất nước. Những vụ việc sai phạm bị xử lý nghiêm thời gian qua cho thấy Đảng và Nhà nước ta không né tránh khuyết điểm, không dung túng cho đặc quyền, đặc lợi; thể hiện quyết tâm tự chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy.

Phản biện chân chính cần phải dựa trên sự thật, có tinh thần xây dựng và hướng đến lợi ích chung của đất nước. Còn kích động chia rẽ, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là những biểu hiện chống phá, cần kiên quyết đấu tranh.

Xã Minh Châu, TP Hà Nội tổ chức khám sức khỏe toàn dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: NGỌC DUNG

Cần nhìn nhận đúng bản chất

Việc nghiên cứu thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận đúng bản chất.

Đây không phải là khẩu hiệu hành chính, càng không phải "thí nghiệm ý thức hệ" như các đối tượng chống phá cố tình xuyên tạc. Cốt lõi của mô hình này là đổi mới quản trị ở cấp gần dân nhất, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Xã, phường là nơi người dân tiếp xúc trực tiếp với bộ máy công quyền. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một phản ánh được lắng nghe kịp thời hơn, một khu dân cư an toàn hơn, một chính quyền gần dân hơn chính là thước đo của mô hình quản trị vì dân. Vì vậy, không thể bóp méo mô hình này thành chuyện "áp đặt" hay "mị dân".

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không chỉ xuyên tạc một mô hình cụ thể, mà còn lợi dụng vấn đề này để công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cổ xúy đa nguyên, đa Đảng, "tam quyền phân lập", đòi "thí điểm tư bản" và tạo sự đối lập giả tạo giữa các vùng miền. Việc tô hồng một số mô hình cũ trước năm 1975 để đối lập với hiện tại là sự xuyên tạc lịch sử. Sự độc lập, thống nhất đất nước là thành quả bằng xương máu của nhân dân, không thể bị phủ nhận dưới danh nghĩa "phản biện".

Anh Nguyễn Hữu Lệnh - ngụ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng - bày tỏ: "Phản biện để đất nước tốt hơn thì người dân luôn lắng nghe. Nhưng lợi dụng mạng xã hội để kích động, chia rẽ, phủ nhận thành quả đổi mới thì không thể gọi là góp ý. Đó là hành vi đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân".

Thực tế cho thấy các luận điệu xuyên tạc thường khai thác những khó khăn trong đời sống, thổi phồng hạn chế, cắt xén thông tin để dẫn dắt nhận thức sai lệch. Vì vậy, cách phản bác hiệu quả nhất chính là những kết quả cụ thể: Chính quyền phục vụ tốt hơn, đời sống người dân được chăm lo đầy đủ hơn, pháp luật được thực thi nghiêm minh hơn, quyền lợi chính đáng của nhân dân được bảo vệ tốt hơn.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dù còn nhiều việc phải làm nhưng khó khăn không thể là cái cớ để phủ nhận thành tựu. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu đã chọn, mà là làm cho mục tiêu ấy ngày càng hiện thực trong đời sống nhân dân.

Sự thật không nằm ở những lời kích động trên mạng xã hội, mà là ở sự đổi thay của đất nước, niềm tin của nhân dân, vị thế Việt Nam và khát vọng vươn lên của dân tộc ta.

Từ gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP Hà Nội đang nghiên cứu thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Mô hình này hướng tới đổi mới quản trị từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo. Đây không phải là khẩu hiệu chung chung, mà là cách cụ thể hóa mục tiêu phát triển vì con người.



