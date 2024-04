Không vì rắc rối của Tập đoàn Thuận An mà chậm tiến độ các gói thầu ở TP HCM

Sáng 19-4, chúng tôi có mặt tại công trường thi công gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư.



Nơi vắng vẻ, chỗ nhộn nhịp

Tại gói XL-05 (đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, Tập đoàn Thuận An là một thành viên của liên danh nhiều công ty. Phần việc Tập đoàn Thuận An đảm nhận tương ứng 77,5/561,5 tỉ đồng, gần 14% giá trị của hợp đồng gói thầu.

Ghi nhận tại đây cho thấy phía bờ phải chỉ có Công ty Thanh Tuấn đang thi công đóng cừ bê-tông, đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 15, riêng đoạn từ đường số 15 đến cầu Bưng thì chưa. Trên công trường không thấy bóng dáng công nhân, kỹ sư của Tập đoàn Thuận An.

Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang được thi công .Ảnh ÁI MY

Tương tự, tại gói thầu XL-06 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8 km, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng nhiều công ty làm với phần việc khoảng 53,6/458,3 tỉ đồng, xấp xỉ 11,8 % của hợp đồng gói thầu. Tại gói thầu này, ông Toán, kỹ sư của Công ty Công trình giao thông công chánh, cho biết Tập đoàn Thuận An thi công phía bên kia kênh. Cách đây gần 2 tháng, công nhân và kỹ sư có mặt ở công trường đổ bê-tông làm hào kỹ thuật… nhưng đến nay thì rút hết.

Trái ngược sự vắng vẻ đó, trên công trường 2 dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và Vành đai 3 TP HCM, người của Tập đoàn Thuận An làm việc bình thường.

Ở Đắk Lắk, Tập đoàn Thuận An đang thi công 1 gói thầu tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. Sau nhiều năm, đoạn đường dài hơn 5,2 km đơn vị này đảm nhận còn ngổn ngang, không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào diễn ra. Trong khi đó, ở Quảng Nam, ông Võ Tá Thanh, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (thuộc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sau khi tạm dừng thi công khoảng 10 ngày, từ 17-4, Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An thuộc Tập đoàn Thuận An và nhiều công ty trúng gói thầu XD02 đã trở lại công trường.

Lên phương án mọi tình huống

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) - chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cho biết Ban Giao thông vừa nhận được văn bản của Tập đoàn Thuận An. Theo đó, tập đoàn này thông báo ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu Thuận An kể từ ngày 5-4.

Sau khi nhận được văn bản, Ban Giao thông có phản hồi, đề nghị nhà thầu Thuận An thông tin chi tiết về pháp nhân, pháp lý, tài chính, kế hoạch hoạt động. Đồng thời, đề nghị nhà thầu Thuận An báo cáo chủ đầu tư kế hoạch chi tiết để bảo đảm tiếp tục triển khai thi công phần việc thuộc các gói thầu.

"Ban Giao thông tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị bảo đảm tiến độ thi công tại công trường của 2 gói thầu theo điều kiện hợp đồng. Ban cũng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của họ cho các thành viên liên danh theo điều kiện hợp đồng trong trường hợp nhà thầu này không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công trong thời gian tới" - đại diện Ban Giao thông cho biết.

Theo tìm hiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cũng có những thông điệp tương tự.

TS Dương Như Hùng, Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP HCM, nhận định chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị Tập đoàn Thuận An nêu rõ cơ cấu tổ chức công ty, đại diện pháp luật cũng như kế hoạch công việc theo hợp đồng sau khi lãnh đạo công ty bị bắt là đúng trình tự.

Theo TS Hùng, việc lãnh đạo công ty Thuận An bị bắt để điều tra sẽ tác động đến tâm lý những nhà thầu phụ, do đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các gói thầu mà tập đoàn này tham gia tại các dự án ở TP HCM. Điều quan trọng là chủ đầu tư cần liên tục giám sát tiến độ nếu nhà thầu cam kết tiếp tục thực hiện. Trường hợp nhà thầu này không bảo đảm tiến độ cần chấm dứt hợp đồng chuyển giao các nhà thầu liên danh.

"Cục Đường bộ vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 làm việc ngay với Tập đoàn Thuận An về khả năng hoàn thành gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E. Từ đó, đề xuất phương án xử lý phù hợp.



Cam kết và kiến nghị Ngày 19-4, Tập đoàn Thuận An có văn bản gửi chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cam kết tiếp tục triển khai thi công tại hiện trường để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Khối lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL-05 đạt 4% và gói thầu XL-06 đạt 4,42%. Tập đoàn Thuận An dẫn lý do thiếu cát san lấp và không có nơi đổ thải khiến chưa thể triển khai thi công tiếp tại 2 gói thầu trên và kiến nghị chủ đầu tư gỡ vướng.

Không quá bị ảnh hưởng tâm lý Tại TP Hà Nội, Tập đoàn Thuận An góp mặt ở nhiều gói thầu dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư và nhiều dự án đã hoàn thành. Hiện đơn vị này đang liên danh thực hiện gói thầu thi công cầu vượt nút An Dương Vương - đường Thanh Niên với giá trị trúng thầu hơn 191 tỉ đồng. Theo ghi nhận, các hạng mục gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Tập đoàn Thuận An tham gia gói thầu tại Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Dự án đang dần hoàn thiện .Ảnh: HỮU HƯNG Đại diện Phòng I thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết tiếp tục đôn đốc để đơn vị hoàn thiện gói thầu, trong trường hợp "khó", chủ đầu tư sẽ phân phối lượng công việc hợp lý nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình theo chỉ đạo của thành phố. Tại Bắc Giang, Tập đoàn Thuận An là một trong những nhà thầu tham gia dự án xây dựng cầu dây văng Đồng Việt nối Bắc Giang - Hải Dương và đường dẫn lên cầu (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Cây cầu đã hoàn thành nhiều nhịp và các công nhân vẫn thi công bình thường. Một công nhân cho biết dù lãnh đạo của Tập đoàn Thuận An đã bị bắt nhưng các công nhân không vì thế mà giảm nỗ lực hoàn thành tiến độ.