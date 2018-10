Áo sẽ mở văn phòng đại diện Phòng Thương mại tại TP HCM

16/10/2018 13:40

Chiều 15-10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Áo Wolfgang Sobotka và chào Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các DN Áo tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Áo. Ảnh: Quang Hiếu

Chủ tịch Quốc hội Wolfgang Sobotka nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Áo, đánh giá đây là dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội Áo nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam khi đến Việt Nam dự Hội nghị Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Cộng hoà Áo, khẳng định Việt Nam luôn coi Áo là đối tác quan trọng, tin cậy ở châu Âu và mong muốn quan hệ hai bên tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác cả về thương mại và đầu tư, khẳng định Việt Nam không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư và đang tiến hành tái cơ cấu sâu rộng, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Áo tham gia kết nối hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Áo nhất trí cho rằng quan hệ kinh tế - thương mại còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai nước; khẳng định các doanh nghiệp Áo, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, điện tử, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng... rất quan tâm đến thị trường lớn và mới nổi như Việt Nam; Áo cũng rất quan tâm hợp tác đào tạo, dạy nghề, nghiên cứu, hợp tác y tế với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Áo đã dành nguồn tín dụng ưu đãi cho Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển của Việt Nam hiện nay. Thủ tướng chia sẻ, tuy Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, sự hỗ trợ của Áo và quốc tế là có ý nghĩa và cần thiết.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, hoan nghênh việc trao đổi giữa Quốc hội hai nước và đánh giá cao việc Quốc hội Áo thành lập nhóm nghị sĩ song phương Áo – Nam Á và Đông Nam Á, góp phần tăng cường quan hệ lập pháp với khu vực và Việt Nam, tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Áo, nhóm nghị sĩ song phương Áo – Nam Á và Đông Nam Á ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Chủ tịch Quốc hội Áo khẳng định Quốc hội Áo sẽ phối hợp với Chính phủ Áo thúc đẩy hiệp định quan trọng này, nhấn mạnh Quốc hội Áo quan tâm đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Ngay sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Tổng thống Áo đánh giá cao chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều mặt thời gian qua, nhất là quan hệ kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, hợp tác phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Áo đối với sự phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo, bày tỏ mong muốn Tổng thống Áo sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Alexander Van der Bellen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí hai bên cần có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả để tăng cường hợp tác song phương; Tổng thống Áo nhấn mạnh Áo coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ sung cho nhau, khẳng định việc Áo lập Văn phòng đại diện Phòng Thương mại Áo (WKO) tại TP HCM là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Áo đối với thị trường Việt Nam.

Tổng thống Áo và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần khuyến khích doanh nghiệp Áo đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay.

Thủ tướng đề nghị Áo xem xét đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên tiếp nhận viện trợ của Áo, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, nhất là đào tạo nghề.

Hai bên chia sẻ các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông, hợp tác tại Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN – EU. Hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại biển Đông; khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Thế Dũng