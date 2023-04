Nhà cung cấp dữ liệu Crunchbase chỉ ra rằng trên toàn cầu, các quỹ mạo hiểm đã đầu tư 76 tỉ USD vào các công ty khởi nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2023, chưa bằng một nửa so với 162 tỉ USD mà họ đã triển khai trong cùng kỳ năm trước



Bất chấp 2 vòng gây quỹ lớn đã thành công cho các công ty công nghệ (Microsoft đầu tư 10 tỉ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI, công ty thanh toán Stripe đã huy động được 6,5 tỉ USD từ các nhà đầu tư), tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào hệ sinh thái start-up vẫn sụt giảm.

Tại Việt Nam, báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ 2022 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures vừa công bố cũng cho thấy tổng số vốn đầu tư vào start-up Việt Nam ở lĩnh vực công nghệ đạt 634 triệu USD, giảm 56% so với con số kỷ lục 1,44 tỉ USD năm trước. Dù vậy, số lượng thương vụ tăng lên vào nửa cuối năm cho thấy hoạt động đầu tư vẫn diễn ra đều đặn dù giá trị giảm.

Các diễn giả trao đổi kinh nghiệm gọi vốn cho các start-up Việt tại một buổi hội thảo ở TP HCM

Trong một diễn biến mới về nguồn vốn đầu tư start-up Việt Nam, mới đây, Quỹ Alibaba (thuộc Tập đoàn Alibaba - Trung Quốc), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty CP Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp IBP vừa ký kết hợp tác chiến lược. Việc ký kết này hứa hẹn mang lại những nguồn lực gia tăng lợi thế trong các hoạt động tiếp cận thị trường, nguồn vốn đầu tư và khả năng kết nối với các doanh nghiệp lớn nhất và nhiều tiềm lực nhất tại thị trường Hồng Kông, Trung Quốc cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các start-up nói riêng.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT & CEO IBP; sáng lập, cố vấn chiến lược BSSC - cho hay việc quỹ Alibaba tới Việt Nam đã cung cấp thêm nguồn lực giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam vượt qua "mùa đông" gọi vốn.