Văn hóa - Văn nghệ

Kỷ niệm 115 ngày sinh cố thi sĩ Lưu Trọng Lư

Thùy Trang

(NLĐO) - Triển lãm và tọa đàm nghệ thuật "Vườn nhân" - một cách tiếp cận di sản của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư đầy thú vị.

Triển lãm "Vườn nhân" - tiếp cận di sản cố thi sĩ Lưu Trọng Lư

Kỷ niệm 115 ngày sinh cố thi sĩ Lưu Trọng Lư - Ảnh 1.

Triển lãm và tọa đàm nghệ thuật "Vườn nhân" - một cách tiếp cận di sản của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư đầy thú vị.

Bảo tàng Nghệ thuật Quang San cùng sự đồng hành từ gia đình nhà thơ đã tổ chức khai mạc triển lãm hồi cố "Vườn nhân" (diễn ra tối 23-5) như một nỗ lực tiếp cận di sản của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư.

Lưu Trọng Lư (1911-1991) là một trong những gương mặt tiên phong của phong trào Thơ Mới Việt Nam và cũng là một trong những thi sĩ có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn học nghệ thuật thế kỷ XX.

Tên tuổi ông gắn liền với bài thơ "Tiếng thu" cùng một giọng thơ giàu nhạc tính, tinh tế và chan chứa những rung động rất gần với đời sống con người.

Bên cạnh thơ ca, Lưu Trọng Lư còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như văn xuôi, sân khấu và điện ảnh để lại một di sản nghệ thuật phong phú cho văn học Việt Nam hiện đại.

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư (19.6.1911 - 19.6.2026), gia đình nhà thơ vừa thực hiện triển lãm và tọa đàm nghệ thuật về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Những câu chuyện kể của nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Văn, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhà báo Lưu Trọng Bình (3 người con trai nổi tiếng của ông) cùng với nhà báo, nhà nghiên cứu nghệ thuật Lý Đợi khiến cho cuộc đời của cố thi sĩ càng thêm sống động.

Dù ông đã ra đi nhưng với nhiều người, ông vẫn còn đó, không phải qua di sản mà ông để lại mà bởi những câu chuyện đời thường.

Kỷ niệm 115 ngày sinh cố thi sĩ Lưu Trọng Lư - Ảnh 2.

Những người con nổi tiếng của thi sĩ Lưu Trọng Lư hồi tưởng về cha mình

Với đạo diễn Lưu Trọng Ninh "Cuộc đời của cha tôi được chứng minh bằng việc sớm tối không rời một chữ thương. Và chính vì chữ thương ấy, cha tôi đã viết nên câu thơ: "Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ; Vì thương người lắm, mới say thơ…".

Với gia đình, con cái, thi sĩ không phải người ưa thể hiện tình cảm hay lời nói. Một lần chứng kiến con trai đi bộ đến nơi tập kết, ông lặng lẽ dõi theo từ ban công, không nói 1 lời, ánh mắt kìm lại nỗi nghẹn ngào."Ông lo cho tôi, thương cho con trai đi vào chiến trường không biết khi nào trở về" - con trai nhà thơ nhớ lại. Chính chữ "Thương" và chữ "Nhân" đã định hình nên toàn bộ hành trình sống và sáng tác của Lưu Trọng Lư.

Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã mang đến một tình yêu nước đặc biệt, tình yêu có thể chiến thắng, vượt qua mọi thử thách. Chính nhờ nền tảng vững chắc từ thi sĩ, các con ông sau này đều tài hoa, giỏi giang.

Có gì ở triển lãm "Vườn nhân"

Không gian triển lãm "Vườn nhân" nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư

Đến với triển lãm "Vườn nhân", công chúng có dịp tiếp cận nhiều hình ảnh, bản thảo, thư từ, kỷ vật và tư liệu gia đình của thi sĩ được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, có những tư liệu lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm mong muốn mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về con người phía sau những dòng thơ đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Triển lãm "Vườn nhân" diễn ra tại bảo tảng Nghệ thuật Quang San từ nay đến ngày 31-5. Ông Nguyễn Thiều Kiên - Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang San cho biết triển lãm không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc trưng bày tư liệu mà là nơi công chúng có thể nhìn sâu hơn vào con người bên trong của thi sĩ cũng như gia đình ông.

Kỷ niệm 115 ngày sinh cố thi sĩ Lưu Trọng Lư - Ảnh 12.

Gia đình nhà báo Lưu Trọng Bình


Lưu Trọng Lư - Trăm năm và mãi mãi

Sáng 17-6, gia đình cố thi sĩ Lưu Trọng Lư đã tổ chức buổi họp mặt tưởng niệm 100 năm ngày sinh của ông (1912 - 2011) và giới thiệu bộ sách Lưu Trọng Lư - Tác phẩm truyện ngắn - Tiểu thuyết cùng tập thơ Bài ca tự tình, gồm những bài thơ chưa công bố của ông vừa được ấn hành.

    Thông báo