Văn hóa - Văn nghệ

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – NSND Kim Cương đã có cuộc hội ngộ với những nghệ sĩ mà bà yêu quý vì sức bền bỉ cống hiến cho sân khấu

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 1.

Từ trái sang: NS Kim Ngân, NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Kim Cương, PGS TS Trần Yến Chi, soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ và ThS. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Phượng

Chiều 31-5, NSND Kim Cương đón những người bạn nghề mà bà trân quý.

Những người bạn của một đời sân khấu

Ở tuổi xế chiều, khi nhiều cuộc gặp trở nên quý giá hơn bao giờ hết, NSND Kim Cương vẫn giữ thói quen nâng niu tình nghĩa đồng nghiệp.

Bà chủ động tổ chức buổi gặp gỡ với những người bạn lâu năm nhưng ít có cơ hội ngồi lại cùng nhau. Trong không khí ấm cúng ấy có đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, PGS.TS Trần Yến Chi, soạn giả Hoàng Song Việt, thạc sĩ – nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thị Bích Phượng, nghệ sĩ Kim Ngân (cón gái cố nghệ sĩ Kim Ngọc) cùng nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu gắn bó với sân khấu thành phố.

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ trong buổi hội ngộ tại nhà Kỳ nữ Kim Cương

Không khí buổi gặp không mang dáng dấp của một sự kiện nghệ thuật, đó là cuộc trở về của những người nghệ sĩ đã dành phần lớn đời mình cho sân khấu, điện ảnh và cải lương.

Những câu chuyện xoay quanh tác phẩm cũ, bạn diễn cũ, những chuyến lưu diễn, những đổi thay của đời sống nghệ thuật hôm nay cứ nối dài trong tiếng cười và những khoảng lặng đầy suy tư.

Nhắc lại những dấu son của sân khấu

Khi đạo diễn Ca Lê Hồng xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng dẫn về những vở diễn từng tạo tiếng vang. Trong ký ức của nhiều người có mặt, "Thái hậu Dương Vân Nga" của cố soạn giả Huy Trường vẫn là một trong những dấu son đáng nhớ của sân khấu lịch sử Việt Nam.

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ lại gợi mở một mảng ký ức khác: sân khấu quảng trường và những chương trình biểu diễn quy mô lớn từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng như: "Kim Vân Kiều", "Chiếc áo Thiên Nga".

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ tham quan phòng thờ và nơi trưng bày những bức ảnh quý của gia đình NSND KIm Cương

Điểm đặc biệt của buổi gặp là sự hiện diện của PGS.TS Trần Yến Chi – người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim "Ngọn nến Hoàng cung" của hãng phim TFS do đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng dàn dựng năm 2004.

NSND Kim Cương dành nhiều lời khen cho vai diễn này và xem đó là một trong những vai diễn để đời của Trần Yến Chi.

Trân trọng những người gìn giữ di sản

Buổi gặp còn là dịp để NSND Kim Cương nhắc nhiều đến những người đang tiếp tục giữ lửa nghề. Bà dành sự trân trọng cho soạn giả Hoàng Song Việt – người bà đánh giá là một trong những cây bút chuyển thể cải lương văn học sâu sắc của sân khấu TP HCM và cả nước hiện nay.

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 4.

NSƯT Ca Lê Hồng được NSND Kim Cương giới thiệu các bức tượng Phật quý mà bà sưu tầm

Những kịch bản chuyển thể từ tác phẩm của cố tác giả Lê Huy Hạnh được nhắc đến như minh chứng cho khả năng dung hòa giữa văn học và sân khấu cải lương.

Với thạc sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thị Bích Phượng – giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, con gái của NSND Nguyễn Ngọc Phương – nghệ sĩ Kim Cương ghi nhận vai trò đào tạo, dìu dắt lớp kế thừa.

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 5.

PGS TS Trần Yến Chi tặng sách của bà cho NSND Kim Cương

Với nghệ sĩ Kim Ngân, cũng mang đến câu chuyện về thế hệ tiếp nối. Việc duy trì một đơn vị nghệ thuật xã hội hóa giữa nhiều khó khăn hiện nay là hành trình đòi hỏi sự bền bỉ, đam mê và cả lòng can đảm.

Những bức ảnh cũ và bộ sưu tập tượng Phật

Có lẽ phần xúc động nhất của buổi chiều là khi NSND Kim Cương đưa các nghệ sĩ đến phòng thờ của gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố NS Năm Phỉ, cố NSND Bảy Nam. 

Từng bức ảnh cũ như mở ra cả một giai đoạn vàng son của sân khấu miền Nam, của đại gia đình nghệ thuật mà bà sinh ra và trưởng thành.

Kỳ nữ Kim Cương hội ngộ với bạn nghề, gom nhặt ký ức sàn diễn - Ảnh 6.

Soạn giả Hoàng Song Việt và Kỳ nữ Kim Cương

Bà cũng giới thiệu bộ sưu tập tượng Phật được lưu giữ suốt quá trình làm nghề và lưu diễn nhiều nơi. Những pho tượng nhỏ bé nhưng chứa đựng ký ức về những chuyến đi, những cuộc gặp và cả triết lý sống mà bà theo đuổi suốt đời: sống tử tế, sống biết ơn và sống vì nghệ thuật. 

Bà vui mừng và xúc động khi biết tin Sở VHTT TP HCM và Hội Sân khấu TP HCM sẽ thực hiện công trình in sách về sự nghiệp nghệ thuật của bà, đó là món quà quý giá dành cho bà trong năm 2026.


Sân khấu TP HCM với hai sự kiện lớn về cố tác giả Lê Duy Hạnh và Kỳ nữ Kim Cương

(NLĐO) - Câu chuyện xây dựng tri thức cho sân khấu Việt từ tác giả Lê Duy Hạnh và NSND Kim Cương được văn nghệ sĩ TP HCM quan tâm

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới

(NLĐO) - NSND Kim Cương đã chúc mừng ngòi bút "trẻ" Xuân Phượng ra mắt sách mới "Chân cứng đá mềm".

