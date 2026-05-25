Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra ngày 11 và 12-6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Dự kiến 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh được huy động làm nhiệm vụ trong kỳ thi này.

Giữ nghiêm kỷ cương

Trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh và các thiết bị ngụy trang ngày càng tinh vi, việc yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi được đặt ở mức cao.

Nguy cơ gian lận thi cử bằng công nghệ cao cũng được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý tại Chỉ thị 20, ban hành ngày 18-5.

Theo Chỉ thị 20, dù kỳ thi những năm qua cơ bản được tổ chức nghiêm túc, khách quan, song vẫn còn những hạn chế, bất cập, trong đó có tình trạng thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận. Vì thế, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay, nhiều loại tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường xuất hiện, kích thước chỉ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn, được nhét sâu vào tai và phải dùng nam châm chuyên dụng mới lấy ra được. Một số thiết bị ghi hình được ngụy trang với dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc máy tính bỏ túi.

Ngoài ra, sự hỗ trợ của các công cụ AI, như ChatGPT, khiến hành vi gian lận trở nên dễ thực hiện hơn. Chỉ cần chụp đề thi và gửi lên ứng dụng, hệ thống có thể tự động giải và trả đáp án trong thời gian rất ngắn.

Trong khi đó, vẫn tồn tại một bộ phận thí sinh và phụ huynh có tư tưởng tiêu cực, tìm cách gian lận để đạt kết quả cao. Một số cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi còn chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, dẫn đến sai sót hoặc vi phạm quy chế.

Theo đại diện A03, lực lượng công an không muốn xử lý hình sự thí sinh. Song, với những hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng thì việc xử lý là bắt buộc nhằm bảo đảm tính răn đe và giữ nghiêm kỷ cương kỳ thi.

Trong kỳ thi năm nay, lực lượng công an bố trí khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ, tham gia ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, bảo vệ an ninh, an toàn đến bảo mật đề thi, in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP HCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Siết chặt kỷ luật phòng thi

Tại TP HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xác định là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 142.899 thí sinh đăng ký tham dự. Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi; mỗi điểm thi đều có phòng dự phòng để xử lý tình huống phát sinh.

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, hệ thống camera giám sát ở các khu vực bảo quản đề thi và bài thi được duy trì 24/24 giờ. Việc in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi được siết chặt với các quy trình bảo mật nhiều lớp. Công an TP HCM triển khai các phương án bảo mật tuyệt đối ở khâu in sao, vận chuyển đề thi; tăng cường giám sát, phòng chống gian lận công nghệ cao và xử lý thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Tại Hà Nội, gần 130.000 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi năm nay. Thành phố bố trí 222 điểm thi với hơn 6.100 phòng; hơn 15.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi. Các địa phương khác cũng đang nỗ lực chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hà Tĩnh mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Theo ông, trách nhiệm giám sát của cán bộ coi thi phải đặt lên hàng đầu; dứt khoát không để xảy ra gian lận thi cử, không để thí sinh sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để vi phạm quy chế thi.

Tại Hưng Yên, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT và Công an tỉnh quán triệt đề thi là tài liệu bí mật nhà nước độ "tối mật". Việc sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ cao hay công cụ AI để gian lận, làm lộ lọt hoặc phát tán đề thi trong thời gian bảo mật đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ bị đình chỉ thi mà còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tinh thần chỉ đạo chung của Bộ GD-ĐT là các địa phương cần rà soát kỹ phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế… nhằm ngăn chặn việc cất giấu điện thoại, thiết bị công nghệ cao và tài liệu phục vụ gian lận. Với những điểm thi có nguy cơ cao, hội đồng thi có thể sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi.

Ngày 1-7, công bố kết quả thi Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ GD-ĐT công bố, ngày 11-6, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là toán (buổi sáng) và ngữ văn (buổi chiều); sáng 12-6 thi bài tự chọn. Bài thi tự chọn gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8 giờ ngày 1-7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất vào ngày 3-7.



