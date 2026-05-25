Kỳ vọng từ một chủ trương nhân văn

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phấn đấu hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở, đặc biệt là quan điểm coi nhà ở xã hội cho thuê là một bộ phận của hạ tầng an sinh xã hội chủ yếu, đã chạm đúng vào niềm mong mỏi, trăn trở lớn nhất của những lao động nhập cư như chúng tôi. Là công nhân đang trực tiếp lao động tại TP HCM, chúng tôi không khỏi vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng vào quyết tâm chính trị tầm vĩ mô này.

Thực tế tại những đô thị lớn như TP HCM, giấc mơ sở hữu một căn nhà riêng ngày càng trở nên xa vời đối với hầu hết công nhân - lao động. Với mức thu nhập từ tiền lương và tăng ca, chắt bóp lắm mới được hơn 10 triệu đồng một tháng, việc mua một căn hộ có giá vài tỉ đồng là cực kỳ khó khăn.

Bản thân tôi cũng như nhiều công nhân - lao động hiện nay phải chấp nhận sống tạm bợ trong những phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp ở các khu vực quanh khu công nghiệp, khu chế xuất. Căn phòng mười mấy mét vuông không chỉ là nơi ngả lưng sau ca làm việc mệt mỏi, mà còn là nơi sinh hoạt của cả gia đình, là môi trường lớn lên của con trẻ. Chi phí thuê nhà, tiền điện, tiền nước tăng từng năm luôn là gánh nặng thường trực, ngốn sạch phần lớn thu nhập và khiến cuộc sống của người lao động luôn rơi vào vòng xoáy bấp bênh.

Chính vì vậy, thông điệp về việc chuyển mạnh sang mô hình nhà ở xã hội cho thuê với giá cả hợp lý mang lại cho công nhân - lao động chúng tôi niềm khấp khởi hy vọng. Việc thay đổi tư duy từ "phải sở hữu nhà" sang "có chỗ ở ổn định" là một bước đi hết sức thực tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Trước mắt, người lao động chưa cần sở hữu cuốn sổ hồng đứng tên mình bằng mọi giá, mà điều họ thực sự cần là một mái nhà an toàn, ổn định, có mức giá thuê phù hợp với túi tiền để yên tâm lao động. Khi nhà ở xã hội cho thuê được đầu tư bài bản bằng nguồn lực công hay xã hội hóa, công nhân - lao động sẽ giảm bớt được áp lực tài chính. Từ đó, chúng tôi có điều kiện chăm lo tốt hơn cho sức khỏe, tái tạo sức lao động và đầu tư cho việc học hành của con cái, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Để chính sách nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống là cả một chặng đường dài đầy thách thức. Thực tế đòi hỏi phải tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, như sự thiếu hụt quỹ đất gần nơi làm việc hay việc thiếu mặn mà của các doanh nghiệp do cơ chế vốn chưa hấp dẫn.

Là người trong cuộc, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ quyết liệt cụ thể hóa các định hướng này; quy hoạch, xây dựng các khu nhà ở xã hội cho thuê gắn liền với khu công nghiệp để thuận tiện đi lại, giảm chi phí di chuyển. Bên cạnh đó, cần có cơ chế quản lý, xét duyệt và giám sát chặt chẽ, minh bạch nhằm bảo đảm những căn nhà này đến đúng tay người lao động thực sự có nhu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những công nhân - lao động chúng tôi. Chỗ ở ổn định, an toàn chính là nền tảng cốt lõi để người lao động an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài và tiếp tục cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

Chúng tôi đặt trọn niềm tin và mong chờ những dãy nhà ở xã hội cho thuê hiện đại, giá rẻ sớm hiện hữu, mở ra một trang mới tươi đẹp cho đông đảo công nhân - lao động .



