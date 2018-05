Ăn sáng bằng một quả trứng, sẽ 10 thay đổi “tuyệt vời” cho bạn

10/05/2018 18:36

Không chỉ giàu protein, trứng còn chứa các axit amin, chất chống oxy hóa và sắt tốt cho sức khỏe nói chung.

Đây còn là món ăn rất tốt đối với những ai có ý định giảm cân đó các chị ạ, nhất là lòng đỏ trứng bởi phần này của trứng chứa choline, một chất giúp đốt cháy mỡ thừa tự nhiên hiệu quả.

Bản thân em cũng ăn sáng bằng trứng mỗi ngày sau 1 tháng em không ngờ khi thấy những thay đổi tuyệt vời trong cơ thể mình luôn nè các chị.

Trước tiên cân nặng em giảm được 3 ký luôn đấy, cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt em không còn cảm giác thèm ăn vặt và ăn những thức ăn giàu béo hoặc thức ăn ngọt nữa.

Chưa hết nha, tình trạng táo bón triền miên của em cũng được cải thiện nha các chị. Nghe nói nếu như chúng ta bị táo bón lâu năm sẽ dễ mắc ung thư đại tràng đấy. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm luôn nha.

Chúng ta nên ăn mỗi ngày 1 quả trứng vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó, theo Molly Morgan, chuyên gia dinh dưỡng thể hình uy tín đến từ New York.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nếu các mẹ không muốn mình hay con bị ốm vặt thì hãy ăn khoảng 1 – 2 quả trứng mỗi ngày. Vì một quả trứng cung cấp khoảng 22% chỉ số RDA selen. Đây là một dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch và cân bằng hoóc-môn tuyến giáp.

Cho nên các mẹ nên cho trẻ nhỏ và trẻ tuổi vị thành niên ăn trứng để bổ sung selen để phòng các bệnh liên quan đến tim, xương và khớp.

Cải thiện cholesterol

Cholesterol có 2 loại, 1 loại có lợi và một loại có hại. Trong một quả trứng ga to sẽ chứa khoảng 212 mg cholesterol. Khi chúng ta ăn trứng, nó sẽ giúp cải thiện cholesterol cơ thể, giúp tăng lượng cholesterol có lợi HLD lên và làm giảm lượng cholesterol có hại LDL xuống.

Giảm nguy cơ bị bệnh tim

Cholesterol LDL được cho là loại cholesterol không tốt cho sức khỏe vì nó vận chuyển các phân tử chất béo vào thành động mạch, gây ra xơ vữa động mạch và tắc nghẽn động mạch. Ngược lại, cholesterol HDL được cho là có lợi cho sức khỏe vì giúp loại bỏ phân tử chất béo khỏi thành động mạch.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có lượng cholesterol có hại LDL có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn. Trứng có nhiều cholesterol HDL, vậy nên ăn trứng hàng ngày giúp giảm thiểu nguy cơ bị bệnh tim.

Ăn sáng bằng trứng sẽ mang đến nhiều công dụng đối với sức khoẻ. (Ảnh nguồn: Internet)

Tăng cường năng lượng cơ thể

Vitamin B2 (hay còn gọi là riboflavin) là một trong 8 loại vitamin B giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cơ thể. Một quả trứng cung cấp 15% nhu cầu vitamin B2 mỗi ngày.

Vậy, để có nhiều năng lượng hàng ngày, hãy lựa chọn trứng vì đây là cách nạp vitamin B2 vào cơ thể tiện lợi và tiết kiệm.

Cải thiện sức khỏe da và tóc

Trứng không những chứa nhiều vitamin B2 mà còn có cả vitamin B5 và B12. Nhìn chung, vitamin nhóm B vô cùng thiết yếu cho sức khỏe da, tóc, mắt gan và cũng giúp cải thiện chức năng thần kinh.

Đơn giản, bạn có thể ăn trứng để da, tóc, và cơ thể khỏe mạnh từ sâu bên trong; hoặc bạn cũng có thể sử dụng trứng sống để làm các loại mặt nạ dưỡng tóc và dưỡng da tự nhiên.

Bảo vệ não

Trứng được coi là thực phẩm bảo vệ não bởi vì choline trong trứng là nguyên liệu cấu thành màng tế bào. Đây là chất cần thiết để tổng hợp acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thiếu choline liên quan đến các rối loạn thần kinh và suy giảm chức năng nhận thức.

Giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi

Nếu bạn thiếu 9 axit amin có trong trứng, bạn có thể rơi vào trạng thái suy nhược sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu năm 2004 đăng tải trên tạp trí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciencescho biết chế độ dinh dưỡng chứa lysine, một axit amin có trong trứng có thể giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trứng được chứng minh giúp giảm cân lành mạnh, vì theo một nghiên cứu cho thấy trong khoảng thời gian 8 tuần, một nhóm tham gia khảo sát đã ăn bữa sáng với trứng hoặc bánh mỳ với cùng một lượng calo.

Kết quả nhận được nhóm người ăn trứng giảm 65% cân nặng, 16% mỡ cơ thể, giảm 61% chỉ số cơ thể nói chung và 34% chỉ số vòng eo.

Tốt cho mắt

Lòng đỏ trứng gà rất tốt cho mắt. (Ảnh nguồn: Internet)

Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa nằm trong lòng đỏ trứng có tác dụng tăng cường thị lực quan trọng. Chúng giúp giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Đây cũng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa ở người già.

Bảo vệ sức khỏe xương, răng

Trứng là nguồn vitamin D tự nhiên rất quan trọng cho sức khỏe xương và răng. Sở dĩ, trứng tốt cho hai bộ phận cơ thể này là bởi vì vitamin D trong trứng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Khi cơ thể hấp thụ canxi tốt, các chức năng cơ thể khác cũng được cải thiện, bao gồm sức khỏe tim mạch, đường ruột và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Tuy trứng rất tốt đối với sức khỏe của chúng ta, nhưng khi mua trứng về ăn thì mọi người nên chú ý đến nguồn gốc xuất xứ. Không nên mua các loại trứng công nghiệp bởi chúng chứa rất nhiều kháng sinh, vắc-xin và hoóc-môn tăng trưởng chăn nuôi không tốt cho sức khỏe.

Theo webtretho.com