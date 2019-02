Phương pháp giảm cân với sinh tố không gây hại cơ thể

Phương Thùy Vy, chuyên viên nghiên cứu sản phẩm làm đẹp từ tự nhiên, chia sẻ trải nghiệm giảm cân 2 tuần với sinh tố kèm theo sự điều chỉnh trong thực đơn ăn uống để giúp bạn vẫn đủ năng lượng làm việc hiệu quả.





Điều chỉnh phương pháp giảm cân với sinh tố để hiệu quả, không gây hại cơ thể

Theo Thùy Vy, giảm cân với sinh tố trái cây, rau củ quả là phương pháp sai lầm. Không phù hợp với thể trạng từng người. Lý do duy nhất để bạn có thể áp dụng các công thức này là các loại trái cây rau củ trong công thức đều là các loại nhiệt đới rất dễ tìm trong nước. Trong một ngày, khi bạn đưa nhiều rau củ, trái cây vào cơ thể là việc có ích. Hơn nữa, các công thức sinh tố thường dễ uống.





Trái cây và rau xanh chứa chất diệp lục, chất xơ, lutein, zeaxanthin, canxi, folate, vitamin C và beta carotene... Tuy nhiên, chúng không thể thay thế hoàn toàn khẩu phần ăn. Đây cũng không phải là phương pháp tối ưu để detox cho cơ thể.





Thực tế, cơ thể con người đã là một bộ máy tự nhiên tương đối hoàn hảo cho việc đào thải độc tố mỗi ngày, tái tạo, sửa đổi, tấn công nếu có các thay đổi gây hại. Việc của bạn là sống thật lành mạnh, không nên tìm đủ phương thức để detox.





Điều quan trọng nhất với các bạn khi muốn giảm cân là phải lắng nghe cơ thể.





Thùy Vy cho biết: "Nếu tuần đầu tiên tôi áp dụng đúng và chính xác công thức dễ tìm trên mạng. Ở tuần thứ 2, khi áp dụng phương pháp giảm cân với sinh tố, tôi vẫn xay sinh tố uống đều đặn, vẫn sơ chế đủ công thức rau củ 6 ngày cho vào ngăn đá. Nhưng tôi phải lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Bằng cách là không để cơ thể bị lả, không để cảm thấy đói bụng cồn cào và phải ráng chịu đựng.





Tôi bổ sung các món thực phẩm mỗi ngày đủ 3 bữa kèm với việc uống sinh tố, quan trọng nhất là vận động đều đặn. Nếu ở tuần thứ nhất cảm giác đói lả không thể tập luyện được, tuần này, tôi đã có đủ năng lượng hơn.

Các công thức sinh tố tôi để dành uống trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Nếu ngày nào uống không hết cũng không cố gắng".





Có nên sử dụng lại công thức giảm cân với sinh tố?





"Câu trả lời là không. Tôi quen với công thức nước ép sinh tố tùy hứng mỗi ngày, gồm có các loại rau củ quen thuộc ít ngọt hơn (kale, bina, củ cải trắng, ớt Đà Lạt, cà chua, táo xanh, gừng, lơ xanh, dưa leo, các loại quả dâu...)

Nguyên liệu hay tôi tìm thấy trong các công thức này chính là sữa dừa. Vị khá ngon và dễ uống. Mọi người có thể tìm mua ở siêu thị để thay thế bằng sữa ngũ cốc cũng tốt. Các bạn cũng không nhất thiết phải xay sinh tố đủ cho 3 bữa hoặc sơ chế sẵn bỏ tủ lạnh. Sinh tố nên làm tới đâu uống tới đó là tốt nhất và ngon nhất" - Thùy Vy nói thêm.





Nguyên tắc ăn uống không nạp dư năng lượng, hoặc tổn hại khả năng tự thải độc của cơ thể





Lắng nghe cơ thể. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Chỉ bạn mới biết bạn thích và thèm gì nhất. Trừ đường luôn gây cảm giác thèm nhiều hơn so với mức cơ thể cần, bạn sẽ có cảm giác thèm nếu thiếu một dưỡng chất nào đó chưa được cân bằng trong cơ thể. Ví dụ lâu lâu sẽ thèm chua, thèm món mặn.





Không bao giờ để cơ thể quá no hoặc quá đói. Bạn ăn bao nhiêu bữa, uống bao nhiêu ly sinh tố một ngày không quan trọng bằng việc nó phải phù hợp với nhu cầu cơ thể của chính bạn. Vì vậy, luôn ăn và uống vừa phải, hợp lý. Bạn nên có các buổi ăn dặm nho nhỏ, không nhất thiết ăn quá no vào 3 bữa chính. Ăn no 80%, đừng chờ cơ thể đói lả mới bắt đầu kiếm đồ ăn.





Không để cơ thể quá khát, và không uống quá nhiều nước khi không thấy khát. Bỏ qua thần chú "3 lít nước một ngày". Thức ăn mọng nước mới là thực phẩm bổ sung nước vào trong tế bào tạo nên sức sống của bạn, nước lọc là phương pháp đào thải và làm mát cơ thể, ai uống nước để mong nước nuôi cơ thể là bị nhầm lẫn, mỗi người đều có nhu cầu với nước khát nhau. Một lần nữa, hãy tiếp tục lắng nghe cơ thể.





Sau khi làm được 3 điều trên, bạn sẽ tự mình đặt ra được một chế độ và khẩu phần ăn riêng một cách khoa học và khỏe mạnh mà không cần theo bất cứ thực đơn có sẵn nào.





Nhai thật kỹ. Nghe có vẻ lạ tai nhưng đây là cách giúp cơ thể hấp thu chất nhiều hơn.

Hãy có một chế độ vận động hợp lý. Bạn muốn giảm cân phải vận động. Vận động làm sẵn chắc các cơ, quyết định việc năng lượng đi vào cơ thể là không dư thừa và giúp các dinh dưỡng cần thiết được sử dụng đúng mục đích đó là tạo cơ không phải tạo mỡ. Trong quá trình vận động cơ thể buộc phải hít thở, việc hít thở cũng liên quan mật thiết đến quá trình giảm cân.





Thỉnh thoảng, bạn vẫn nên ăn những món ăn làm mình hạnh phúc. Dễ hiểu hơn là món mình thích. Một bữa ăn với nhiều tinh bột, bánh kẹo, socola... trong tuần cũng không làm kế hoạch giảm cân của bạn bị trì trệ.





Đo lượng đường huyết trong máu bởi nó liên quan đến cơ chế isulin, phân giải đường. Đây là một nguyên tắc phức tạp nhưng nếu thực hiện được, 100% là bạn không bao giờ thừa cân và tốt cho sức khoẻ.





Làm được đúng những nguyên tắc trên, bạn sẽ kiểm soát được những điều sau cho cơ thể:

- Calories ăn vào

- Cân bằng được 3 thành phần chính: đường – đạm – béo (Carb – protein – fat).

- Duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày.

- Cuối cùng là giảm được lượng mỡ thừa trong cơ thể, không còn cần đến bất cứ loại thuốc giảm cân hay phương pháp detox tức thời nào.