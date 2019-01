"Sống đơn giản, sống thật" trong BST Xuân Hè 2019 của Routine

10/01/2019 09:39

BST sẽ chính thức ra mắt ngày 10-1 tại tất cả cửa hàng của Routine tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.



Trên nền "chất liệu" là những thói quen thường nhật của cuộc sống, thời trang nam Routine tin rằng, sự tự tin về phong cách ăn mặc sẽ làm nền tảng, tạo động lực cổ vũ mỗi người theo đuổi những điều mình mong muốn. Trong đó, trang phục nam phải mang vẻ đẹp lịch lãm, hợp mốt và tạo sự thoải mái, cảm giác "được là chính mình" cho người mặc.

Thể hiện qua BST The simple life, hơn 30 mẫu thiết kế ra mắt đợt đầu tiên thể hiện sự gần gũi, hòa mình vào thiên nhiên và giá trị chân phương trong phong cách sống. Các thiết kế đi theo xu hướng tối giản, tạo điểm nhấn chủ đạo bằng những màu sắc thiên nhiên như cam nâu, xanh dương, be, trắng, đen, xám… với sự sắc sảo trong từng đường nét cắt may.

Đặc biệt, sắc cam nâu với cảm giác vui tươi, ấm áp có mặt trong rất nhiều mẫu trang phục giúp các bạn nam bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế. Bên cạnh đó, BST còn có trang phục họa tiết sọc với những biến tấu đầy ngẫu hứng trên chiếc sơ mi công sở và chiếc áo thun trẻ trung, năng động. Chất liệu chính được thể hiện trên các mẫu thiết kế là: denim, cotton, linen, vải lanh… tạo sự thoải mái và tôn vóc dáng cho người mặc.

Với BST The Simple Life, mỗi bạn nam sẽ tìm thấy và gọi tên được phong cách của riêng mình, luôn tự tin, hãnh diện với những điều chân phương nhất của bản thân.

Thành lập từ năm 2013, đến nay Routine là một trong những thương hiệu thời trang nam hiếm hoi trong nước có thiết kế riêng độc quyền được đông đảo giới trẻ yêu thích lựa chọn. Routine hiện có hệ thống 18 cửa hàng tại TP HCM, Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng. Thương hiệu thường xuyên ra mắt bộ sưu tập riêng, bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế.

*Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://.routine.vn

T.Tuyền