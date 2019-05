Trọn bộ bí quyết "vàng" giúp bảo vệ da khỏi tác hại của nắng

Quả kiwi: Kiwi không chỉ là loại trái cây thơm ngon, giàu dinh dưỡng mà nó còn giúp chống lại những gốc tự do được hình thành sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Quả kiwi và các loại trái cây chứa vitamin C là thực phẩm cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự tàn phá của ánh mặt trời. Mỗi quả kiwi có chứa đến 130 mg vitamin C - nhiều hơn nhu cầu hàng ngày của bạn!