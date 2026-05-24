Pháp luật

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 8 tự tử vì bị đánh hội đồng nhiều lần

Nhất Đăng

(NLĐO) - Do nhiều lần bị đánh hội đồng cũng như phải nộp tiền hàng ngày cho nhóm học sinh cùng lớp, nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) tự tử tại nhà

Ngày 24-5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. (14 tuổi, học lớp 8 của trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh) về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với V. và các cá nhân liên quan.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an xác định hiện trường, hành vi, cá nhân có liên quan trong vụ việc em H. treo cổ tự tử vì nhiều lần bị đánh hội đồng

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình học tập tại trường, em Đ.M.H. (học cùng lớp 8 với V. tại xã Di Linh) đã nhiều lần bị V. cầm đầu nhóm nhiều cá nhân khác đánh hội đồng.

Nhóm của V. bắt buộc H. cùng một học sinh khác mỗi ngày phải nộp tiền "bảo kê" từ 20.000 – 50.000 đồng cho nhóm này ăn vặt, nếu không sẽ bị đánh. 

Nam sinh H. đã bị nhóm này đánh hội đồng 7-8 lần, khiến em gặp nhiều áp lực.

Ngày 16-5, gia đình phát hiện em H. treo cổ tự tử tại nhà nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu rồi tiếp tục chuyển về TPHCM cấp cứu, điều trị.

- Ảnh 3.

Em H. được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM). Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương nên các đơn vị cần nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh việc điều tra của cơ quan công an, Sở đã thành lập Đoàn công tác xác minh vụ việc nghi do bạo lực học đường này.

Lâm Đồng: 60 người tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi

(NLĐO) - Cơn mưa rất lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, cuốn trôi bé gái học lớp 6 tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

