Thời sự

Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc

THẢO NGUYÊN - DUY QUỐC

Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4 dự kiến tổ chức vào ngày 5-6

Sau gần 2 năm phát động, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4, năm 2024 - 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã thu hút hàng trăm bài viết, hàng ngàn bức ảnh dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Gắn với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", hai cuộc thi trên góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Khắc họa sinh động biên cương, hải đảo

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 tiếp nhận hơn 250 tác phẩm dự thi. Trong đó, khoảng 40% tác phẩm viết về tuyến đề tài biển, đảo; 60% viết về tuyến đề tài biên giới trên bộ. Các tác phẩm phản ánh đa dạng công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Ở tuyến đề tài về biển, đảo, các tác phẩm như "Sắc đỏ thiêng liêng giữa biển", "Giữ bình yên nơi đầu sóng", "Phú Quý - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc", "Tự hào là lính thợ ở Trường Sa", "Những viên gạch mang hình đất nước"… đã khắc họa rõ nét cuộc sống nơi đảo xa, tinh thần bám biển của ngư dân cũng như sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Nhiều bài viết tạo dấu ấn bởi chiều sâu cảm xúc và giá trị tư liệu lịch sử. "Thư gửi anh, liệt sĩ Lê Bá Giang", "Cô Lin - ký ức không quên"… không chỉ là những trang viết tri ân mà còn góp phần nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong hành trình bảo vệ từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở tuyến đề tài biên giới trên bộ, các tác phẩm như "Những "cột mốc sống" nơi biên giới", "Gương sáng miền biên viễn", "Tự hào bên cột mốc biên cương", "Chuyện về "những người cha biên phòng""… phản ánh sinh động tình quân dân nơi phên dậu đất nước. Qua góc nhìn của các tác giả, hình ảnh người lính biên phòng hiện lên gần gũi, nhân văn, không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn là chỗ dựa của người dân vùng biên.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Qua những câu chuyện đời thường về ngư dân bám biển, lớp học nơi đảo xa hay những người dân tự nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc…, cuộc thi góp phần truyền tải thông điệp: bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Từ 56 tác phẩm được chọn đăng trên chuyên trang Biển đảo - Biên giới của Báo Người Lao Động, hội đồng sơ khảo đã chấm giải, chọn 15 tác phẩm vào chung khảo.

Một bức ảnh trong bộ ảnh “50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” của tác giả Lê Hoàng Mến”, được chọn vào chung khảo cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”

Hòa nhịp non sông

Sau gần 2 năm phát động, cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4 nhận được 1.970 ảnh đơn và 56 bộ ảnh từ các tác giả trên mọi miền đất nước. Hơn 286 ảnh đơn và 19 bộ ảnh chất lượng đã được tuyển chọn đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử. Hội đồng sơ khảo đã chấm giải, chọn 40 tác phẩm, trong đó có 17 bộ ảnh và 23 ảnh đơn vào vòng chung khảo.

Các tác phẩm dự thi không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp về Quốc kỳ, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lịch sử hào hùng, sự phát triển không ngừng của đất nước và lòng tự hào mãnh liệt của mỗi người con đất Việt.

Một trong những nội dung nổi bật của cuộc thi là các sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại của đất nước, đặc biệt là các tác phẩm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các tác phẩm như "50 năm thống nhất - lá cờ bay trên TP HCM", "Cờ Tổ quốc tung bay trong ngày thống nhất", "Triệu niềm vui trong ngày thống nhất", "Hạnh phúc giữa thời bình"... đã tái hiện không khí xúc động, tự hào, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mảng đề tài biển đảo, biên giới cũng ghi nhận nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa cao. Các ảnh, bộ ảnh như "Màu cờ nơi đảo xa", "Trường Sa yêu thương", "Cảm xúc nơi đầu sóng, ngọn gió", "Dưới bóng cờ Tổ quốc", "Giữ vững biển trời quê hương", "Tổ quốc và người lính biển"... thể hiện sinh động hình ảnh người lính hải quân, biên phòng, kiểm ngư vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam trong đời sống thường ngày cũng là một nội dung nổi bật trong các tác phẩm gửi về dự thi. Các tác phẩm như "Biển trời quê hương", "Vẻ đẹp Việt Nam", "Một ngày mới", "Sắc màu Việt Nam", "Cờ Tổ quốc ở vùng cao"… cho thấy Quốc kỳ không chỉ hiện diện trong những nghi lễ trang trọng mà còn gắn bó mật thiết với đời sống bình dị của nhân dân.

Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa thiết thực. Qua từng khuôn hình, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục được lan tỏa như biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4, năm 2024-2026 dự kiến tổ chức vào ngày 5-6-2026, nhân kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (2019 - 2026); hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và người dân khu vực biên giới ở Cà Mau

(NLĐO) – Đoàn công tác của phường Bàn Cờ, TPHCM đã trao 300 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho chiến sĩ và người dân ở Cà Mau.

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Lan tỏa sắc đỏ cờ Tổ quốc trên những tuyến đường xanh

(NLĐO)- Phường Tân Thành phát động chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", triển khai mô hình "Tuyến đường cờ - đường hoa".

