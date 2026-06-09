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Thể thao

LĐBĐ Iran lên tiếng khi FIFA thu hồi vé xem World Cup 2026 của CĐV

Quốc An

(NLĐO) - LĐBĐ Iran lên tiếng khi FIFA thu hồi việc phân bổ vé cho người hâm mộ (NHM) xem World Cup bị can thiệp.

Tờ Reuters mới đây đưa tin Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) lên tiếng phản đối việc hạn ngạch vé dành cho cổ động viên nước này tại World Cup 2026 bị thu hồi chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh.

Theo FFIRI, quá trình phân phối vé cho NHM Iran đã được triển khai trên hệ thống chính thức. Tuy nhiên, liên đoàn bất ngờ không thể tiếp tục cung cấp vé như kế hoạch ban đầu.

"Rất nhiều NHM bóng đá Iran đã dựa trên quy trình được công bố chính thức để lên kế hoạch di chuyển và lưu trú nhằm theo dõi các trận đấu của đội tuyển" - FFIRI cho biết trong thông cáo.

LĐBĐ Iran lên tiếng khi FIFA thu hồi vé xem World Cup 2026 của CĐV - Ảnh 1.

LĐBĐ Iran lên tiếng khi FIFA thu hồi vé xem World Cup 2026 cho NHM

Liên đoàn này cho rằng việc tước quyền tiếp cận số vé được phân bổ hợp pháp cho NHM Iran đi ngược tinh thần của các giải đấu quốc tế cũng như nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự. FFIRI đồng thời đặt câu hỏi về khả năng các yếu tố chính trị và phi thể thao đã tác động đến công tác tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Theo quy định của FIFA, mỗi liên đoàn tham dự World Cup được phân bổ khoảng 8% số vé ở các trận đấu của đội tuyển mình để phân phối cho NHM theo tiêu chí riêng.

Dù không nêu rõ bên đưa ra quyết định thu hồi, FFIRI kêu gọi FIFA bảo đảm nguyên tắc trung lập và công bằng, tránh để các yếu tố ngoài bóng đá ảnh hưởng đến giải đấu.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển này gặp nhiều trở ngại do căng thẳng địa chính trị, buộc họ phải chuyển đại bản doanh từ Mỹ sang Mexico vì lo ngại vấn đề thị thực.

Tuần trước, Mỹ đã cấp thị thực cho toàn bộ cầu thủ Iran nhưng một số thành viên ban huấn luyện vẫn chưa được chấp thuận nhập cảnh. Trong khi đó, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết đã có cuộc làm việc tích cực với Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj và cam kết tiếp tục hỗ trợ để đội tuyển Iran có điều kiện thi đấu thuận lợi tại World Cup 2026.

LĐBĐ Iran lên tiếng khi FIFA thu hồi vé xem World Cup 2026 của CĐV - Ảnh 2.

 

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