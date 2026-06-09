Lộ diện 10 ứng viên Vua phá lưới World Cup 2026

Cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới hứa hẹn trở thành một trong những điểm nóng hấp dẫn nhất tại World Cup 2026. Thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển, thi đấu tổng 104 trận, hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Dưới đây là 10 ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ, theo bảng so sánh tỉ lệ cược được trang Sporting Life tổng hợp từ các nhà cái Sky Bet, Paddy Power và Betfair.

Harry Kane (8/1 - đặt 1 ăn 8)

Tiền đạo Harry Kane giữ kỷ lục ghi 79 bàn sau 113 lần khoác áo tuyển Anh. Tại World Cup 2018, thủ quân "Tam sư" đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 pha lập công, góp phần đưa đội nhà cán đích thứ 4 - thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ năm 1990.

Kane còn đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại EURO 2024 với 3 bàn, giúp tuyển Anh vào chung kết. Mùa 2025-2026, chân sút 32 tuổi ghi 36 bàn tại Bundesliga, qua đó lần thứ 2 đoạt Giày vàng châu Âu sau năm 2024.

Trước Kane, cầu thủ Anh duy nhất từng giành danh hiệu này là Kevin Phillips với 30 bàn cho Sunderland tại Ngoại hạng Anh mùa 1999-2000. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama.

Kylian Mbappe (9/1)

Tiền đạo Kylian Mbappe hiện đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Pháp với 56 pha lập công, chỉ kém Olivier Giroud một bàn.

Tại World Cup 2018, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất của tuyển Pháp ghi bàn ở sân chơi thế giới, đồng thời là cầu thủ tuổi trẻ thứ 2 trong lịch sử, sau vua bóng đá Pele. Anh còn được trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Đến World Cup 2022, thủ quân tuyển Pháp giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn, trong đó có cú hat-trick ở trận chung kết gặp Argentina. Nhờ đó, Mbappe trở thành cầu thủ thứ 2 ghi bàn tại 2 trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Vava của Brazil vào các năm 1958 và 1962.

Mùa 2025-2026, chân sút của Real Madrid ghi 40 bàn trên mọi đấu trường nhưng không giành danh hiệu tập thể. Tại World Cup 2026, tuyển Pháp nằm cùng bảng với Iraq, Senegal và Na Uy.

Erling Haaland (10/1)

Tiền đạo Erling Haaland từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới U20 World Cup 2019 với 9 bàn thắng, tất cả đều được ghi trong trận Na Uy thắng Honduras 12-0.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2019, Haaland ghi 55 bàn, phá sâu kỷ lục tồn tại suốt 87 năm của huyền thoại Jorgen Juve, người từng có 33 pha lập công sau 45 trận.

Mùa 2025-2026, trung phong của Man City ghi 35 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 27 bàn giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Haaland cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 16 pha lập công, góp công lớn giúp Na Uy toàn thắng 8 trận, gồm 2 chiến thắng 3-0 và 4-1 trước Ý.

Na Uy mới 2 lần dự World Cup, dừng bước ở vòng bảng năm 1994 và vào vòng 1/8 năm 1998. Giải đấu lớn gần nhất của đội bóng Bắc Âu là EURO 2000, diễn ra trước khi Haaland chào đời vài tháng. Tại World Cup 2026, Na Uy nằm cùng bảng với Iraq, Senegal và Pháp.

Cristiano Ronaldo (12/1)

Tiền đạo Cristiano Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha năm 2003 và hiện giữ hàng loạt kỷ lục của bóng đá quốc tế. Sau trận giao hữu gặp Chile, siêu sao 41 tuổi nâng thành tích lên 227 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo từng góp công giúp Bồ Đào Nha giành 3 danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử gồm EURO 2016, UEFA Nations League 2019 và UEFA Nations League 2025, nhưng chưa từng vô địch World Cup.

Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại 5 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Thành tích tốt nhất của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha là vị trí thứ 4 tại World Cup 2006.

Ronaldo vẫn duy trì phong độ cao với 28 bàn, góp công giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League mùa 2025-2026. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của anh kể từ khi sang Ả Rập Saudi năm 2022 và cũng là danh hiệu cấp CLB đầu tiên kể từ Cup quốc gia Ý năm 2021 cùng Juventus.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia.

Lamine Yamal (14/1)

Tiền đạo cánh Lamine Yamal khoác áo các đội tuyển trẻ trước khi ra mắt tuyển Tây Ban Nha năm 2023. Khi mới 16 tuổi, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân và ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Yamal đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, qua đó nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ngôi sao Barcelona còn nắm giữ nhiều kỷ lục về tuổi như cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại EURO, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại EURO và cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong một trận chung kết EURO.

Mùa 2025-2026, Yamal ghi 16 bàn và kiến tạo 12 lần, góp công giúp Barcelona vô địch La Liga trước khi được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Dù vắng mặt trong 6 vòng cuối vì chấn thương, tài năng 18 tuổi vẫn kịp trở lại trước World Cup 2026.

Tây Ban Nha cùng Cabo Verde, Ả Rập Saudi và Uruguay nằm ở bảng H World Cup 2026.

Jude Bellingham (16/1)

Tiền vệ Jude Bellingham từng thi đấu cho các đội U15, U16, U17 và U21 trước khi ra mắt tuyển Anh vào tháng 11-2020. Ngôi sao sinh năm 2003 ghi 6 bàn sau 47 trận cho đội tuyển quốc gia, từng góp mặt tại EURO 2020, EURO 2024 và World Cup 2022.

Mùa 2025-2026, Bellingham không duy trì được ảnh hưởng như kỳ vọng vì chấn thương. Anh ghi 6 bàn sau 28 trận tại La Liga và 2 bàn sau 9 trận ở Champions League.

Phong độ chưa thật sự ổn định khiến khả năng đá chính của tiền vệ 22 tuổi ở tuyển Anh bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn từ tuyến hai giúp anh tiếp tục được xếp trong nhóm ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Vinicius Junior (16/1)

Tiền đạo Vinicius Junior từng giữ vai trò chủ chốt trong hành trình giúp các đội trẻ Brazil vô địch U15 Nam Mỹ năm 2015 và U17 Nam Mỹ năm 2017. Tại giải U17 Nam Mỹ 2017, anh giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Vinicius ghi 9 bàn sau 49 trận, từng tham dự Copa America 2021, Copa America 2024 và World Cup 2022.

Mùa 2025-2026, ngôi sao sinh năm 2000 ghi 21 bàn cho Real Madrid trên mọi đấu trường, gồm 16 bàn tại La Liga và 5 bàn ở Champions League. Dù chưa tái hiện phong độ bùng nổ ở đội tuyển như trong màu áo CLB, anh vẫn là trụ cột trong hệ thống của HLV Carlo Ancelotti.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland.

Lionel Messi (18/1)

Tiền đạo Lionel Messi ghi 116 bàn sau 198 lần khoác áo tuyển Argentina, 2 thông số đều là kỷ lục của bóng đá nước này.

Được trao băng thủ quân từ năm 2011, Messi từng dẫn dắt Argentina vào 3 trận chung kết lớn liên tiếp gồm World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2016 nhưng đều không thể vô địch.

Siêu sao sinh năm 1987, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, sau đó đưa đội nhà vô địch Copa America 2021, Copa America 2024 và World Cup 2022 - danh hiệu thế giới đầu tiên của Argentina sau 36 năm chờ đợi.

Thể trạng của Messi vẫn là vấn đề được quan tâm sau khi anh dính chấn thương trong màu áo Inter Miami cuối tháng 5. Tuy nhiên, tiền đạo 38 tuổi nhiều khả năng kịp bình phục trước World Cup 2026.

Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan.

Julian Alvarez (20/1)

Tiền đạo Julian Alvarez vươn lên trở thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới trong 4 năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, anh ban đầu chỉ được xem là phương án dự phòng, xếp sau Lautaro Martinez trong thứ tự ưu tiên của HLV Lionel Scaloni.

Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 lượt trận đầu vòng bảng gặp Ả Rập Saudi và Mexico, Alvarez được trao cơ hội đá chính trước Ba Lan. Tiền đạo trưởng thành từ lò River Plate ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 và giữ vững vị trí trong đội hình xuất phát cho đến trận chung kết.

Alvarez ghi tổng cộng 4 bàn trên hành trình Argentina vô địch thế giới. Tại World Cup 2026, chân sút sinh năm 2000 nhiều khả năng tiếp tục đá chính và chia sẻ gánh nặng săn bàn với thủ quân Messi.

Romelu Lukaku (20/1)

Tiền đạo Romelu Lukaku ra mắt tuyển Bỉ năm 2010 và đã tham dự 6 giải đấu lớn, gồm EURO 2016, EURO 2020, EURO 2024 cùng các kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022.

Tại World Cup 2018 ở Nga, Lukaku giành Giày đồng với 4 bàn và một pha kiến tạo. Chân sút 33 tuổi đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bỉ, sau khi lập công trước Croatia trong trận giao hữu đầu tháng 6, anh nâng thành tích lên 90 bàn.

Mùa 2025-2026, Lukaku liên tục gặp vấn đề thể trạng và chỉ thi đấu tổng cộng 69 phút sau 7 lần vào sân từ ghế dự bị cho Napoli. Anh dành 2 tháng gần nhất tại Bỉ để điều trị chấn thương gân kheo, nhưng cho biết thể trạng đang cải thiện đáng kể trước World Cup 2026.

Lukaku là một trong những đại diện còn lại của thế hệ vàng bóng đá Bỉ, bên cạnh Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois. Dù sở hữu lực lượng giàu tài năng trong nhiều năm, đội tuyển này chưa giành được danh hiệu lớn.

Bỉ từng thua Xứ Wales ở tứ kết EURO 2016, đoạt huy chương đồng World Cup 2018, dừng bước trước Ý tại tứ kết EURO 2020 và về thứ 4 tại UEFA Nations League 2021. Đỉnh điểm thất vọng là World Cup 2022, khi đội thắng Canada 1-0, thua Morocco 0-2, hòa Croatia 0-0 và bị loại từ vòng bảng.

Tại World Cup 2026, Bỉ nằm ở bảng G cùng Ai Cập, Iran và New Zealand.

Những ứng viên đáng chú ý khác

Nhóm tiếp theo gồm tiền đạo Marcus Rashford (22/1), Rafael Leao (25/1), Bukayo Saka (25/1), Lautaro Martinez (28/1), Kai Havertz (30/1), Florian Wirtz (33/1) và Darwin Nunez (35/1).