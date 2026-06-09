Lộ diện những khách hàng trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Trưa 9-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 8-6, giải độc đắc (dãy số 400162) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối nguyên cây 160 vé (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 5 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Lan Hùng Tú và một đại lý vé số ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

"Đón "hoa hậu" (vé trúng giải độc đắc) hơi trễ nhưng khách vẫn vui vẻ" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 841122) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau là tiệm vàng Kim Phấn ở TPHCM.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau lại trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm chi nhánh Tuấn ở tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang.