Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án này, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng chủ mưu đã mở 2 công ty (đặt trụ sở tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), huy động nhiều cổ đông góp vốn và thiết lập cả một hệ sinh thái phục vụ sản xuất, chế biến, đóng hộp, cất giữ, phân phối và kinh doanh sữa bột giả. Từ tháng 8-2021 đến thời điểm bị phanh phui, đường dây này đã thu lợi bất chính khoảng 500 tỉ đồng.

Cách đây 1 năm, lực lượng liên ngành 2 tỉnh Bình Dương và TP HCM đã phối hợp kiểm tra và bắt giữ 8 nghi phạm cấu kết mở 4 nhà xưởng tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm sữa bột giả các thương hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới, thu giữ hơn 7.500 lon sữa các loại chuẩn bị tung ra thị trường. Trước đó, bọn chúng đã bán sữa bột giả trên sàn thương mại điện tử, thông qua các công ty giao nhận nhanh để chuyển hàng.

Trở lại với vụ án sữa bột giả ở Hà Nội vừa bị Bộ Công an triệt phá, có thể thấy mức độ bất nhân đã lên đến cực cấp khi bọn tội phạm chủ đích làm giả sữa bột dành cho trẻ sinh non, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, người bị tiểu đường, suy thận… Sữa giả, kém chất lượng đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng thông thường; còn với nhóm người tiêu dùng kể trên, hậu quả càng khủng khiếp hơn, không chỉ là vấn đề về thể chất mà là tính mạng, thậm chí bị cướp mất cả tương lai. Nói không quá lời, kiếm lợi nhuận như thế là tội ác, chẳng khác nào gián tiếp giết người!

Thực tế cho thấy quy mô sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng lớn, mức độ phạm tội ngày càng táo tợn. Và như vậy, lượng hàng giả đã tiêu thụ cũng rất lớn. Vào tháng 3-2024, một nhà xưởng sản xuất chất ma túy ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị Bộ Công an đánh sập; xưởng này được nhóm tội phạm người Trung Quốc, người Đài Loan dựng lên trên thửa đất 1.300 m2 chúng thuê tại địa phương; hay hồi cuối tháng 1 năm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk phanh phui trường hợp cặp vợ chồng mở 2 nhà máy làm giả phân bón NPK trên địa bàn, đưa đi tiêu thụ khắp cả nước với khối lượng cực lớn… Bao nhiêu mái ấm, bao nhiêu con người đã bại hoại vì ma túy?! Bao nhiêu nông hộ, bao nhiêu gia đình đã tán gia bại sản vì mất mùa, đói ăn do phân bón, vật tư nông nghiệp giả?! Thiệt hại đối với đất nước và nhân dân là hết sức nặng nề, khủng khiếp. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng chống và nghiêm trị hàng giả, hàng gian phải liên tục, không được phép buông lỏng, chủ quan!

Trước sự tung hoành của hàng giả, hàng gian, dư luận xã hội đặt câu hỏi về vai trò của lực lượng quản lý thị trường, cùng lực lượng chức năng tại cơ sở. Những xưởng hàng lộ thiên, những công ty và nhà máy bề thế mọc lên giữa thanh thiên bạch nhật (chứ nào phải "ngọa hổ tàng long"!), kể cả mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc ì xèo trên mạng, mà sao qua mắt được tất cả các cơ quan hữu quan trong thời gian dài?

Câu trả lời dành cho chính những người đang được trao quyền thực thi công vụ.