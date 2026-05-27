Luật Đô thị đặc biệt: "Cơ hội vàng" để TP HCM kiến tạo cơ chế vượt trội, mở đường cho doanh nghiệp

Ngày 27-5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn thành phố về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, dự án Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội rất lớn để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn; xây dựng thể chế mới cho TPHCM bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Hội thảo hôm nay nhằm lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề - những đối tượng quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Thời gian qua, TPHCM luôn là đầu tàu đổi mới, năng động, sáng tạo. Qua các thời kỳ, thành phố đều duy trì được vai trò tăng trưởng hai con số nhưng những năm gần đây tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Dù vậy, quý I/2026, GRDP của thành phố tăng 8,57%, đây là tín hiệu tích cực để tiếp tục nỗ lực. Những kết quả có được từ sự quan tâm của Trung ương thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260...

Với bối cảnh hiện tại, những cơ chế đặc thù này còn bị giới hạn trong thời gian nhất định, chưa tạo được niềm tin dài hạn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vì vậy, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM là cơ hội rất lớn để hình thành một thể chế ổn định, lâu dài, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư bền vững, thu hút các nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan điểm của thành phố với dự thảo luật này, trước hết phải kế thừa các cơ chế đặc thù hiệu quả từ Nghị quyết 98 của Quốc hội và các chính sách đang phát huy tác dụng. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, vượt trội, thậm chí có tính thí điểm quốc tế để tạo dư địa phát triển mạnh mẽ hơn cho thành phố. TPHCM sẽ mạnh dạn kiến nghị Trung ương xem xét, tạo hành lang pháp lý đủ rộng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM, cho rằng dự thảo Luật lần này có một bước tiến rất đáng chú ý, lần đầu tiên đặt ra tư duy "phân quyền triệt để, toàn diện" và nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Đô thị đặc biệt khi có xung đột pháp luật.

"Một siêu đô thị không thể phát triển nếu mọi quyết định đều phải quay về mô hình "xin - chờ - hướng dẫn". Tuy nhiên, quyền có đi kèm trách nhiệm thực thi hay không, và hệ thống có tạo ra động lực để người ta dám quyết hay không là một yếu tố quan trọng. Bởi nhiều năm qua, TPHCM không thiếu doanh nghiệp muốn đầu tư; không thiếu ý tưởng lớn; không thiếu nguồn vốn xã hội. Điều thiếu là tốc độ chuyển hóa quyết định thành hành động. Một dự án mất nhiều năm không phải vì thiếu tiền mà vì không rõ ai quyết, quyết trong bao lâu, và nếu chậm thì ai chịu trách nhiệm?" – ông Đinh Hồng Kỳ nêu.

Dự thảo luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh mới ở TPHCM

Do đó, doanh nhân này đề xuất Luật Đô thị đặc biệt cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát quy trình sang quản trị theo kết quả. TPHCM cần được phép xây dựng một nền hành chính số thực chất, một hệ dữ liệu dùng chung, một đầu mối xử lý và cơ chế truy trách nhiệm theo thời hạn xử lý công việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cho biết việc dự thảo Luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả thực chất, cần có cơ chế bảo vệ pháp lý rõ ràng đối với doanh nghiệp thực hiện đúng quy chế thử nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

"Doanh nghiệp tham gia sandbox phải đầu tư lớn về công nghệ, hạ tầng và vận hành. Do đó, nếu chính sách thay đổi hoặc thiếu cơ chế chuyển tiếp phù hợp sẽ làm gia tăng rủi ro và giảm động lực đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Luật cần bổ sung cơ chế chuyển tiếp minh bạch, xác định rõ trách nhiệm pháp lý và có lộ trình hoàn thiện khung pháp lý đối với các mô hình đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả.

Đồng thời, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ quan thực thi trong quá trình triển khai các mô hình thí điểm nhằm giảm tâm lý e ngại, sợ sai trong thực thi công vụ" – ông Hòa nói.