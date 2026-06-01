Luis Suarez lỡ hẹn World Cup 2026

Quyết định của nhà cầm quân người Argentina xem ra đã đánh dấu hồi kết cho sự nghiệp của Luis Suarez, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Nam Mỹ. Điều khiến người hâm mộ Uruguay quan tâm nhất thời gian qua cuối cùng đã thành hiện thực sau khi Liên đoàn Bóng đá Uruguay công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Luis Suarez không được triệu tập tham dự World Cup 2026

Thật ra việc Luis Suarez không góp mặt trong đội hình của HLV Marcelo Bielsa đến Bắc Mỹ không tạo ra quá nhiều bất ngờ khi trước đó nhiều nguồn tin tại Uruguay và châu Âu đều cho biết cơ hội trở lại đội tuyển của tiền đạo 39 tuổi là rất mong manh.

Dẫu vậy, việc Suarez chính thức bị loại vẫn tạo nên nhiều tiếc nuối bởi anh là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử "La Celeste" với 69 bàn thắng sau hơn 140 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi các đồng nghiệp tên tuổi cùng thế hệ như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vẫn còn cơ hội sải bước ở World Cup kỳ này, Suarez chắc chắn chỉ có thể theo dõi ngày hội lớn của bóng đá thế giới qua truyền hình.

Luis Suarez nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Uruguay

Hồi tháng 9-2024, Suarez tuyên bố chia tay đội tuyển Uruguay sau hơn 17 năm cống hiến. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tiền đạo đang khoác áo Inter Miami lại để ngỏ khả năng trở lại nếu đội tuyển cần đến anh tại World Cup 2026. Thậm chí, theo truyền thông Anh, Suarez đã sẵn sàng rút lại quyết định giải nghệ quốc tế để có cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp.

Dẫu vậy, HLV Marcelo Bielsa vẫn kiên định với kế hoạch trẻ hóa lực lượng.

Nhà cầm quân người Argentina quyết định xây dựng đội tuyển xung quanh thế hệ cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo và Darwin Nunez.

HLV Marcelo Bielsa kiên định với lập trường đổi mới đội tuyển Uruguay

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giới truyền thông cũng nhắc lại những bất đồng từng xảy ra giữa Suarez và Bielsa. Sau khi chia tay đội tuyển, cựu tiền đạo của Barcelona từng công khai chỉ trích phương pháp quản lý của chiến lược gia người Argentina, cho rằng ông đã tạo ra những chia rẽ trong nội bộ đội bóng. Dù Suarez sau đó đã lên tiếng giải thích và giảm nhẹ phát biểu của mình, mối quan hệ giữa đôi bên được cho là chưa bao giờ thực sự được hàn gắn.

Những ngôi sao của "La Celeste" tại World Cup 2026

Không chỉ Suarez, hậu vệ giàu kinh nghiệm Nahitan Nandez cũng không được triệu tập. Điều này cho thấy Bielsa sẵn sàng gạt bỏ những công thần để theo đuổi triết lý bóng đá giàu tốc độ, pressing cường độ cao và hướng đến tương lai lâu dài.

Đội tuyển Uruguay

World Cup 2026 vì thế có thể là kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 mà người hâm mộ không còn thấy hình ảnh Luis Suarez trên sân cỏ. Một chương huy hoàng của bóng đá Uruguay khép lại, nhường chỗ cho thế hệ mới mang theo tham vọng đưa La Celeste trở lại đỉnh cao thế giới.